¿A cuánto llegará? Al parecer, aún no es tarde para entrar en la fiebre del oro

Los precios del oro no paran de marcar récords. El activo refugio por excelencia extiende la tendencia alcista de la semana pasada, en la que otros metales como la plata y el cobre también se instalaron en máximos históricos.

El oro se transa en unos inéditos US$ 4,088 la onza, un alza de 1,32% en relación al viernes. Así las cosas, la onza acumula un salto de más de 55% en lo que va de 2025.

El alza del oro se explica fundamentalmente por la desaceleración de la actividad económica de Estados Unidos, el recorte de tasas en ese país, la debilidad que ha mostrado el dólar y las tensiones geopolíticas.

Las preocupaciones sobre la independencia de la Reserva Federal de EE. UU. y el cierre del Gobierno estadounidense alimentan aún más el optimismo, aunque su impacto en los mercados es limitado, dijo Julius Baer en una nota.

Arnd Wiegmann

La gran pregunta ahora es qué va a pasar con el metal precioso tras la notable alza que ha mostrado en el año. El consenso de las proyecciones es favorable al valor.

“El contexto fundamental para el oro y la plata sigue siendo favorable, lo que respalda nuestra opinión constructiva, que no ha cambiado. Es mucho más probable que se produzcan retrocesos a corto plazo que una corrección duradera”, dijo Julius Baer.

El banco suizo UBS fue más específico y calculó un precio objetivo de US$ 4.200 la onza en los próximos meses.

DENIS BALIBOUSE

“Creemos que los tipos reales pueden caer aún más desde aquí, potencialmente hasta territorio negativo. Pensamos que esto socavará aún más el atractivo del dólar estadounidense y, por lo tanto, impulsará los flujos de inversión hacia el oro”, dijo el equipo de estrategia del banco suizo.

Bank of America fue más allá y aunque advierte un ajuste del precio en el corto plazo y algunos sobresaltos, ve un mayor potencial para la onza.

La institución corrigió al alza su perspectiva y ve al oro en US$ 5.000 la onza en 2026 y en US$ 65 la de plata.

Stephanie Keith

“El marco político poco convencional de la Casa Blanca debería seguir apoyando al oro, dados los déficits fiscales, el aumento de la deuda, las intenciones de reducir el déficit por cuenta corriente y las entradas de capital, junto con el impulso para recortar las tasas con una inflación cercana al 3%”, dijo Bank of America.

Respecto a la plata, Bank of America apunta que “las dislocaciones extremas en los mercados físicos podrían normalizarse en algún momento, lo que aumentaría la volatilidad”.

Cabe señalar que el banco estadounidense también había proyectado que el precio del cobre podría superar los US$ 6 por libra en 2027.