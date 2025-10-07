SUSCRÍBETE
Más precioso que nunca: el oro marca un hito y rompe los US$ 4.000

El activo refugio por excelencia acumula un alza de más de 50% en lo que va de 2025.

David NogalesPor 
David Nogales
El oro rompe los US$ 4.000

El precio del oro no para de subir y consolida su posición como uno de los activos más rentables del año. El metal precioso escala un 0,30% y al cierre de esta edición la onza troy se instala en los US$ 3.971, el precio más alto de la historia

Más temprano, no obstante, la onza había llegado a un récord de US$ 4.009, de acuerdo a los registros de Bloomberg.

En cuatro días de alzas consecutivas, el oro acumula un alza de 3,31%, ganancia que llega a 51% en lo que va de 2025.

El oro es considerado el activo refugio por excelencia y su alza se produce en un año especialmente ajetreado debido a los impredecibles giros y anuncios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y también a una serie de conflictos geopolíticos.

Y las perspectivas para el precio siguen siendo optimistas.

Oro sube a nuevos récords y rompe los 4 mil dólares.

Incluso si se produjera una corrección técnica, analistas consideran que el nivel de soporte se ha desplazado estructuralmente por encima de los US$3.500, un umbral que habría sido impensado hace apenas dos años.

En este sentido, el metal no solo refleja temor o aversión al riesgo, sino también una reconfiguración de los flujos de ahorro globales, dijo en un reporte Emanoelle Santos, analista de mercados de la plataforma global de inversiones XTB Latam

“La combinación de inflación persistente, políticas fiscales expansivas y tensiones geopolíticas sugiere que el oro continuará desempeñando un papel central como refugio y como activo de cobertura frente a la depreciación de las monedas”, agregó.

Oro sube a nuevos récords y rompe los 4 mil dólares. JINGMING PAN

Respecto a la coyuntura puramente estadounidense, CNBC informa que si bien el impacto de los cierres gubernamentales en los mercados suele ser mínimo, el momento de este es significativo.

Los datos cruciales sobre el empleo en EE. UU., que se publicarán el viernes , se retrasarán , lo que ensombrece las perspectivas de la Reserva Federal a pocas semanas de su próxima reunión. El presidente Donald Trump también ha amenazado con aprovechar el cierre para recortar “muchos” empleados federales, quienes normalmente son suspendidos temporalmente durante un cierre y reincorporados al trabajo una vez finalizado.

“El estatus del oro como refugio seguro es bien conocido, pero el aumento inexorable del precio del oro en los últimos años ha sido realmente asombroso, y el metal alcanzó nuevos máximos hoy”, dijo Michael Field, estratega jefe de acciones de Morningstar, a CNBC en un correo electrónico el miércoles.

Oro sube a nuevos récords y rompe los 4 mil dólares

Si bien señaló que el motivo detrás de la manifestación del miércoles fue el cierre del gobierno de Estados Unidos, Field argumentó que fue “solo la gota que colmó el vaso”.

“Dos importantes conflictos en curso, la inestabilidad política en Francia y los nuevos aranceles anunciados… todo esto se combina para crear un panorama muy inestable para los inversores”, afirmó. “Y cuando las cosas se ponen difíciles, el oro recibe un impulso”.

