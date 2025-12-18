Rosanna Costa destaca el giro favorable de la inflación en el Ipom de diciembre y analiza el precio del cobre

La presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, participó este jueves en el encuentro “El Pulso de la Economía Nacional: Claves del IPoM”, organizado por Icare. En la instancia, la autoridad detalló algunos de los ejes centrales del Informe de Política Monetaria (Ipom) de diciembre y destacó aspectos centrales de la economía.

Tras su exposición, Costa conversó junto a Marily Lüders y Felipe Jaque, ambos integrantes del Círculo de Economía y Finanzas de Icare. Durante el panel, la presidenta del ente rector subrayó un cambio de tono en el último informe en comparación con el de septiembre.

“En el informe de septiembre mencionamos riesgos para la inflación al alza, muy vinculado a la presencia de ciertos costos que había que ver cómo evolucionaban y de qué manera podían o no generar algún cambio en la persistencia o algún cambio en las proyecciones. Y lo que vemos en este informe es que la inflación, lejos de apuntar en esa dirección, lo que hace es tener una evolución más favorable, hemos tenido una inflación más baja de la que habíamos proyectado”, declaró Costa.

La presidenta del Banco Central también se refirió a la situación del mercado laboral y a la evolución de los componentes de bienes y costos, factores que explican, en parte, las mejores proyecciones inflacionarias. Además, abordó el valor del cobre y los elementos que el ente analizó para proyectar el valor del metal rojo en el último informe.

Según el escenario central, el precio promedio del cobre se proyecta en US$ 4,7 la libra en 2026 y US$ 4,6 la libra en 2027, por sobre lo estimado en el informe de septiembre, cuando se ubicaba en US$ 4,3 para ambos años.

Rosanna Costa en Icare 2024. ALEXIS RAMIREZ FOTOGRAFIA

Componentes de análisis

Costa enumeró una serie de elementos que han sido motivo de análisis y que han influido en los valores proyectados por el instituto emisor, entre ellos los costos de producción, además de otros factores.

“Dentro de los componentes que vemos detrás de lo que ha elevado el precio del cobre, hay algunos factores que son más bien transitorios, otros que son permanentes, y por lo tanto sí revisamos al alza el precio del cobre que estamos esperando hacia adelante, pero hacia niveles más cercanos a 4,6, 4,7 en estos dos años”, señaló Costa.

“Segundo, lo que hay en ese informe es hacer un doble click en cada uno de los elementos que podrían explicar un aumento del precio del cobre. Y lo que decimos es que no es lo mismo si lo que está detrás, lo que está influyendo fuertemente es una caída por el lado de la oferta, particularmente local, porque allí el mayor precio del cobre tiene como contraparte una menor producción local también”, agregó.

“Tampoco sería lo mismo si lo que predomina es un aumento por razones geopolíticas, en la medida que un shock geopolítico que te genere un aumento de cobre también te influya en el mercado financiero con una sensación negativa, que te influye entonces con una, por ejemplo, salida de capitales emergentes hacia países desarrollados, etc”, continuó explicando la presidenta del BC.