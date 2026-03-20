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    Petróleo sube pese a posible levantamiento de sanciones a crudo iraní y mercado sigue atento a conflicto

    Según Washington, el retorno de ese crudo sancionado al mercado global ayudaría a contener los precios en un plazo de entre 10 y 14 días.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    COP28: 5 preguntas para entender por qué es importante terminar con el uso de los combustible fósiles Carlos Garcia Rawlins

    Los precios del petróleo registraron alzas este viernes, incluso después de que el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, señalara que Washington podría levantar próximamente las sanciones sobre el crudo iraní almacenado en buques, en un intento por aliviar las presiones sobre los precios tras el cierre del Estrecho de Ormuz por parte de Irán.

    El referencial internacional Brent para entrega en mayo sube 0,30% hasta los US$ 109,03por barril, revirtiendo pérdidas previas, mientras que el WTI para entrega en abril avanzó 0,1% hasta los US$95,89.

    “En los próximos días, podríamos eliminar las sanciones al petróleo iraní que está en el agua, alrededor de 140 millones de barriles”, dijo Bessent a Fox Business Network.

    Según explicó, el retorno de ese crudo sancionado al mercado global ayudaría a contener los precios en un plazo de entre 10 y 14 días.

    Cuánto cuesta el petróleo hoy. En la imagen, Scott Bessent.

    En paralelo, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, indicó que su país está colaborando con los esfuerzos de Estados Unidos para reabrir el Estrecho de Ormuz, de acuerdo con reportes de agencias. Añadió que Irán ya no tendría capacidad para enriquecer uranio ni producir misiles balísticos, y que la guerra podría terminar antes de lo previsto.

    En este contexto, Citi señaló que el conflicto con Irán ha impulsado un fuerte repunte en el petróleo y otras materias primas relacionadas, lo que llevó al banco a elevar sus proyecciones de precios en el corto plazo.

    Cuánto cuesta el petróleo hoy Angus Mordant

    La entidad ahora prevé que tanto el Brent como el WTI alcancen los US$120 por barril en un plazo de uno a tres meses, y hasta US$150 en un escenario alcista si las disrupciones se intensifican. No obstante, su escenario base contempla una desescalada en un período de cuatro a seis semanas, lo que permitiría que el Brent retroceda hacia un rango de entre US$70 y US$80 hacia fines de año.

    Al mismo tiempo, Citi advirtió que los diferenciales entre crudos se han ampliado con fuerza, ajustando sus proyecciones Brent-WTI ante mayores costos de transporte y una sólida demanda en la costa del Golfo de Estados Unidos.

    Por su parte, funcionarios del sector petrolero saudí estiman que los precios podrían superar los US$180 por barril si las interrupciones derivadas del conflicto con Irán se extienden hasta fines de abril, según reportó The Wall Street Journal.

    El jueves fue la jornada más intensa del conflicto en términos energéticos. El Brent tocó US$119 por barril en los máximos intradiarios —el nivel más alto desde junio de 2022— después de que Irán atacara la zona industrial de Ras Laffan en Qatar, la mayor planta de gas natural licuado del mundo, y amenazara con destruir infraestructura energética en Arabia Saudita, Emiratos y Kuwait.

    Los daños en South Pars —el mayor yacimiento de gas del mundo, que Irán comparte con Qatar— podrían tardar meses o años en repararse, según analistas citados por CNN.

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