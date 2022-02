Coinfección con hongos en pacientes enfermos de Covid-19: cinco razones que aumentan este riesgo

A nivel mundial, las investigaciones realizadas muestran que la gran cantidad de casos de gripe española que surgió en 1918 y el surgimiento de nuevos virus influenza (como en 1918 y 2009), generaron en la población una importante tasa de coinfecciones. Es decir personas que se contagiaron con alguno de estos virus, pero que mientras cursaban esta infección, y tuvieron contacto con otro patógeno como un virus, hongo o bacteria, se infectaron también con él.

En el caso de las coinfecciones bacterianas y tomando en cuenta como base los datos de las infecciones de la gripe española y también las cifras generadas por la influenza, éstas registran tasas que han variado entre un 5% hasta 65%. Es por esta razón que la Universidad de La Frontera y la investigadora Isabel Iturrieta, perteneciente al Centro de Excelencia en Medicina Traslacional (CEMT), iniciaron una investigación sobre la presencia de hongos y bacterias en pacientes que habían desarrollado coinfecciones, es decir, pacientes que se habían contagiado con el virus Sars-CoV-2 y que mientras estaban enfermos de Covid-19, se contagiaron también con algún hongo o bacteria.

¿Qué han encontrado? Los primeros resultados han comenzado a revelar la existencia de coinfecciones pulmonares por hongos, y con tasas de incidencias que son variadas. En países de Europa y China, donde comenzaron los estudios, se han detectado casos que alcanzan hasta un 30% de la población infectada con Covid -19.

Un tema de investigación que no se le habían comenzado a prestar importancia hasta que surgió el VIH y se vio el aumento de pacientes inmunocomprometidos y trasplantados. “Ahí se empezó a darle un poco de más importancia al tema de los hongos pero hasta que no partió con estos factores de riesgo, era muy poco estudiado” señala Iturrieta. “De hecho en Chile no hay ningún estudio al respecto que hable de las infecciones en un paciente Covid”.

Esta coinfección de la que habla el estudio, se da en pacientes Covid que desarrollaron neumonía grave y que conlleva diversas causas dependiendo del paciente. De acuerdo a la investigadora de UFRO, esta es una infección asociada a Covid-19 que puede ser desarrollada a nivel pulmonar o en otro sitio, lo que aumenta la morbilidad de los pacientes y mortalidad de los mismos, puesto que la persona estará no solo desarrollando la infección por el coronavirus sino también por otros microorganismos aumentando el deterioro pulmonar.

Por eso es que producto de la pandemia de coronavirus, se puso especial cuidado en este fenómeno, y se empezó a idear este proyecto que se está llevando a cabo en colaboración con el hospital regional de la Araucanía, Hernán Henríquez Aravena y actualmente “estamos esperando la autorización por parte del comité de ética pero ya tenemos todas las autorizaciones listas así que estamos comenzando a desarrollar los primeros análisis” cuenta la investigadora.

Además, esperan que este estudio demuestre en qué porcentaje se está desarrollando estas infecciones en pacientes Covid, algo que no se ha hecho anteriormente en el país.

¿Qué es un hongo?

La investigadora explica que los hongos en general, son macroscópicos y microscópicos. En el caso de los pacientes Covid, son hongos microscópicos de donde surgen dos grandes grupos (levaduriformes y los filamentosos), y que además, son agentes de neumonía, entonces el paciente Covid ya está desarrollando un cuadro de neumonía y a esto se le suma otro microorganismo que genera un gran deterioro pulmonar.

Pero en términos generales normalmente los hongos levaduriformes que generan estas infecciones, son parte de nuestra flora normal. “De hecho, nosotros tenemos hongos como parte de la flora de la piel y las mucosas, principalmente del género cándida, y el género cándida de los hongos levaduriformes es el más frecuente que causa infección” explica la investigadora.

Pero ¿por qué forman infecciones si forman parte de nuestra flora? Lo hacen porque son microorganismos que son oportunistas, es decir, cuando encuentran las condiciones favorables para ellos de comenzar a invadir el tejido, comienzan a hacerlo. Entonces eso es lo que pasa con los pacientes con coronavirus. Tienen tantas complicaciones y deterioro pulmonar, porque estos microorganismos eventualmente llegan al pulmón o pueden ingresar por otras vías, y como son pacientes que están tan deteriorados en su sistema inmune producto de los tratamientos que se les administra, que pueden generar infección.

Coinfecciones fungicas en pacientes con Covid-19

Los otros hongos son los filamentosos y esos sí son microorganismos que nosotros adquirimos de manera externa, están presentes en el aire, en el agua, en alimentos y en materia orgánica en descomposición. Por lo que constantemente estamos inhalando las esporas.

En un paciente normal estos hongos no generan infección, pero si son pacientes inmunodeprimidos, pacientes con VIH, pacientes trasplantados que tienen su sistema inmune tan deprimido, sí pueden hacerlo. “Entonces llegan al área pulmonar y si la respuesta inmune del paciente en este caso no consigue contrarrestar la llegada de estos microorganismos, entonces ellos empiezan a invadir y generan el cuadro infeccioso” cuenta Iturrieta.

En cuanto a la tasa de mortalidad por coinfecciones, uno de los hongos filamentosos, puede presentar una tasa de mortalidad bastante alta, que va de hasta un 40% cuando los pacientes reciben un tratamiento antifúngico y si no hay tratamiento puede llegar hasta el 90%.

Causas de la coinfección por hongos

El deterioro pulmonar que presentan los pacientes producto de la infección viral del coronavirus, es una de las principales causas, ya que el funcionamiento del Covid-19 en el organismo genera un escenario propicio para los hongos y bacterias.

“Cabe reiterar que los hongos están presentes continuamente en el medio ambiente, los respiramos, pero si tenemos un sistema inmune adecuado no generan infecciones. La situación se complica y se está dando mayormente en pacientes inmunocomprometidos, trasplantados, con tratamientos con corticoides, y también, en pacientes con coronavirus que desarrollan o desarrollaron neumonía grave” señala Iturrieta.

El uso de corticoides también ayuda a la coinfección. Y es que los pacientes graves con Sars-CoV-2 reciben como parte de terapia, este tipo de medicamentos lo que genera depresión del sistema inmune facilitando las infecciones por otros microorganismos.

“Estos generan inmunodepresión en los pacientes y por lo tanto no van a reaccionar de forma adecuada frente a una infección del sistema inmune” explica la especialista.

Foto: Juan Farías

Las hospitalizaciones prolongadas, también contribuyen. El paciente que está internado en un recinto asistencial, está expuesto a diferentes coinfecciones, procedimientos invasivos, catéter, intubación, ventilación mecánica, situaciones que son propicias para el ingreso de microorganismos de manera externa.

Dentro de las publicaciones internacionales, respecto a las infecciones tras hospitalizaciones prolongadas por coronavirus, los principales afectados por hongos son la población mayor de 65 años, en los que aumenta la morbilidad y mortalidad de los mismos.

La intubación para permitir la ventilación mecánica, también es un riesgo. Este tipo de pacientes, son los que han presentado alto riesgo de desarrollar una coinfección porque están expuestos a microaspiraciones producto del diagnóstico, que es el paso de estas secreciones del tracto superior al inferior el cual lleva bacterias y hongos a los pulmones y otros órganos internos.

La ventilación mecánica “es un riesgo para desarrollar una coinfección, tanto por bacterias como por hongos, porque como estos pacientes están intubados por tiempos prolongados, llega un momento en que el tubo traqueal puede comenzar a ser colonizado por microorganismos propios que están en la vía aérea superior, ese es un sitio anatómico que no es estéril entonces tiene microorganismos como parte de la flora normal o del ambiente externo que están siendo inhalado” señala la investigadora.

Mario Tellez/La Tercera

Cuando aumenta la proteína interleucina-6, también crece la posibilidad de desarrollar una coeinfección con hongos. Esta desencadena la tormenta de citoquinas otras proteínas que llevan a la inflamación. Es un proceso pro inflamatorio, el cual provoca el agotamiento de linfocitos T, que son las principales líneas de defensas por infecciones contra los hongos.

Cabe mencionar, que esta proteína es “una citoquina producida por macrófagos que induce una respuesta proinflamatoria y que a menudo se encuentra elevada en pacientes con Covid-19″ según se explica en una editorial de The New England Journal of Medicine.

La última causa, son las comorbilidades presentes en pacientes, como las que se aprecian en edad avanzada, obesidad, enfermedades renales, cardiacas, diabetes militus, y que pueden llevar a la posibilidad de coinfección. Por eso, aunque estas coinfecciones se pueden dar en pacientes de todas las edades, los más propensos son los mayores de 60 años por todas sus enfermedades previas.