Pentágono publica oficialmente videos de ovnis captados por pilotos de la Marina de EE.UU.

Finalmente el Pentágono publicó oficialmente este lunes tres videos que muestran lo que parecen ser objetos voladores no identificados (Ovni) que se mueven rápidamente mientras son grabados con cámaras infrarrojas por aviones de la Marina de EE.UU.

En dos de los videos se pueden escuchar las reacciones de los pilotos, que se ven sorprendidos ante la rapidez con que se mueven los objetos. Uno de ellos especula que podría ser un dron.

La Marina ya había reconocido en septiembre pasado la veracidad de los videos, pero ahora el Pentágono hizo público el material, que hasta ahora solo habían sido difundidos entre diciembre de 2017 y marzo de 2018 por la Academia de Artes y Ciencias To The Stars, una compañía cofundada por el exmúsico de Blink-182 Tom DeLonge, que estudia información sobre fenómenos aéreos no identificados.

Tom Delonge, el primero a la izquierda, en sus tiempo de Blink 182.

“Queremos aclarar cualquier idea errónea del público sobre si las imágenes que han estado circulando eran reales o no, o si hay algo más en los videos”, señaló la portavoz del Pentágono Sue Gough, para explicar las razones de la liberación de los videos.

“Después de una revisión exhaustiva, el departamento ha determinado que la publicación autorizada de estos videos no clasificados no revela ninguna capacidad o sistema sensible”, dijo Gough en un comunicado, “y no incide en ninguna investigación posterior de incursiones en el espacio aéreo militar por parte de fenómenos aéreos no identificados”.

La Marina ahora tiene pautas formales sobre cómo sus pilotos pueden informar cuando creen que han visto posibles ovnis.