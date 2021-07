Instalación, vicepresidencias, y abstenciones: Los hitos de una semana clave en la Convención

El próximo miércoles 4 de agosto se cumple un mes desde que comenzó a existir en forma oficial la Convención Constitucional. Problemas en la instalación, reuniones de la mesa directiva con diversas autoridades, y las primeras votaciones de las y los 155 constituyentes han ido marcando pauta en las últimas semanas. Acá dejamos algunos de los hitos más relevantes de la semana.

Concluyó la instalación de la Convención

Tomó menos de un mes, pero el jueves en la tarde la presidenta y el vicepresidente de la Convención, Elisa Loncon y Jaime Bassa, declararon que había terminado la etapa de la instalación de la Convención.

Durante esta semana siguieron trabajando las comisiones iniciales (Reglamento, Ética y Presupuesto) y se unieron nuevas (Comunicaciones e informaciones, Participación y Consulta Indígena, Participación Popular y Equidad Territorial, y Descentralización, Equidad y Justicia Territorial). Mientras que en las tres primeras ya que comenzaron las presentaciones de entidades y organizaciones ante las comisiones, en las más recientes el debate estuvo en elección de coordinadores y reglamentos básicos provisorios para funcionar.

“La última de estas comisiones sesionó por primera vez ayer. Las ocho comisiones tienen a sus coordinadores y hoy con la presidenta tuvimos reuniones con todas las coordinaciones de las comisiones, lo que ya avizora un trabajo colectivo y colaborativo en la que toda comisión tiene su mandato, pero en diálogo y colaboración con las otras comisiones y la Mesa”, precisó Bassa.

“Aún no se cumple un mes, y a pesar de todas las dificultades de la primera semana, ya tenemos instaladas todas las comisiones y las vicepresidencias de la Mesa ampliada. Lo que significa un paso muy importante”, concluyó Bassa.

Polémica elección de las vicepresidencias

Inesperadas consecuencias políticas podría tener la elección de los siete vicepresidencias transitorias de la Convención. Para ser candidato a vicepresidente se necesitaban al menos 21 patrocinios: una candidatura principal y otra suplente (esto, luego que se rechazara la elección “papal” propuesta por la Lista del Pueblo y algunos independientes).

A la mesa directiva original, integrada por la presidenta Elisa Loncon y el vicepresidente Jaime Bassa, se unieron Elisa Giustinianovich (Coordinadora Social Magallanes), Tiare Aguilera (Escaños reservados, Rapa Nui), Rodrigo Rojas (Lista del Pueblo), Rodrigo Álvarez (Vamos por Chile), Lorena Céspedes (Independientes No Neutrales), Isabel Godoy (Escaños reservados, pueblo Coya), y Pedro Muñoz (Lista del Apruebo).

Desde el PC hubo críticas contra convencionales del FA de no prestar el suficiente apoyo con patrocinios a la convencional de ese partido, Bárbara Sepúlveda. Desde el FA habían decidido no postular a la vicepresidencia y dieron su apoyo a distintos convencionales. El hecho causó molestia desde el partido de la hoz y el martillo con el excandidato presidencial Daniel Jadue a insinuar que los militantes del PC podrían sentirse en una eventual libertad de acción de cara a las presidenciales.

El debate sigue. Por lo pronto, el jueves en la tarde la mesa directiva con sus renovadas vicepresidencias tuvieron su primera reunión y punto de prensa en que el ambiente general fue de avanzar y llegar a acuerdos. Algunas de las características de las vicepresidencias son colaborar con la mesa, que tenga un carácter de rotativa, con cargos reemplazado al menos una vez, además existe la posibilidad de revocar el cargo.

El debate por el quórum y abstenciones en la comisión de Reglamento

La Comisión de Reglamento es una de las -sino la más- importante de las comisiones creadas por la Convención. Por eso, todo lo que ocurra en ella puede considerarse preámbulo de debates futuros.

El martes ocurrió un hecho relevante: la interpretación de las abstenciones en el quórum para aprobar o rechazar votaciones, hecho que ha provocado análisis de académicos como Miriam Henríquez, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado. El martes en la tarde la comisión acordó -15 a favor y 14 en contra- que quienes se abstengan en las votaciones en esa instancia serán considerados como “no votantes”, o sea, no serán considerados el el quórum para las decisiones que se adopten.

Se trató de una moción presentada por las convencionales Ingrid Villena (D13) Bárbara Sepúlveda (D9), y Natividad Llanquileo (Escaños reservados) en que se lee: “Para adoptar cualquier clase de acuerdo que no tenga otro quórum fijado, se deberá contar con la mayoría simple de convencionales presentes y votantes, esto es, más del 50% de votos afirmativos, válidamente emitidos. Para los efectos de estas las normas mínimas de funcionamiento de esta Comisión, se entenderá que la expresión ‘convencionales presentes y votantes’ se refiere a las y los convencionales con derecho a voto, que se encuentran presentes y que votan a favor o en contra. Quienes se abstengan serán considerados no votantes. No se entenderán votos válidamente emitidos los votos nulos y blancos”.

Durante el debate convencionales como Agustín Squella y Mauricio Daza argumentaron estar en contra de la propuesta. Squella pidió “mesura (...) No hay una voz ecuménica sobre el sentido de la abstención”, y cuestionó el sentido de debatir y zanjar este tipo de interpretaciones, “cuando va a ser un buen tema para el reglamento”.

Escaños reservados y las “acciones afirmativas”

Otro aspecto llamativo ocurrido en la comisión de Reglamento que podría tener consecuencias futuras cuando se debatan los aspectos formales en el Pleno. Las convencionales Rosa Catrileo, Natividad Llanquileo y Luis Jiménez presentaron una moción para que reformar parte de las reglas de las subcomisiones en la comisión de Reglamento y que se cuenten dos escaños reservados de distintos pueblos originarios en la coordinación de las subcomisiones.

Catrileo argumentó que con esto, “la armonización del Reglamento estará integrada, al menos, por dos C.C de escaños reservados”.

La moción provocó un importante debate entre los convencionales de dicha comisión. La convencional por Vamos por Chile Constanza Hube señaló que había que tener cuidado con mantener “acciones afirmativas” a favor de ciertos grupos como en este caso, los escaños reservados. Resaltó que además se trataba de constituyentes que tuvieron baja votación en general. “Esto no es una revancha ni reivindicación”, dijo Hube.

Catrileo pidió la palabra y respondió: “Si tenemos tan pocos votos es porque sufrimos un exterminio”. Durante el debate la convencional Bárbara Sepúlveda (PC) expresó por Twitter: “Repita después de mí: las acciones afirmativas para pueblos indígenas no son favores ni privilegios, son pasos para consagrar efectivamente sus derechos”.

Al final, se aprobó la moción por 23 frente a 5 en contra. Fue la primera votación en la comisión que no consideró las abstenciones para el quórum de mayoría.

¿Qué es un conflicto de interés?

Fue un tema que abarcó una porción importante del debate de los convencionales de la Comisión de Ética. El tema no es menor ya que hay temas que varios expertos -y convencionales- creen que serán controversiales al respecto cuando se comience a hablar sobre el derecho al acceso al agua, o el derecho a al propiedad.

Uno de los cuatro objetivos que tienen la Comisión de Ética es, “velar por el cumplimiento de la ley N°20.730, que regula el lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios”. Además, una de las reglas comunes a todas las comisiones es que, “en caso de solicitud de audiencia de alguna entidad que pueda tener conflicto de interés, deberá resolverse con la votación mayoritaria de la comisión”.

El martes, día previo a que comenzaran las audiencias, el convencional Christian Viera propuso que sería razonable que toda la comisión tuviera la misma interpretación de ese párrafo final, y que así, “una decisión mayoritaria no sea arbitraria”. Recordó que, “las reglas (de la convención) están diseñadas para quienes deban adoptar decisiones para garantizar la imparcialidad y la probidad, es decir, en nosotros y nosotras (...) Es imposible exigir neutralidad o ausencia de interés a cualquier entidad que solicite audiencia”.

Con todo, y ya al fondo del asunto, Viera dijo era clave que todos acordaran interpretar que, “la Convención y las comisiones podrán exigir la divulgación de cierta información (de la entidad que solicite audiencia) con el objetivo de determinar en definitiva a quienes representa”. Lo cual fue aprobado.

A este acuerdo se unió un anuncio relevante de la presidenta Loncon, quien informó el jueves que se firmó un convención el Consejo para la Transparencia, y que “las plataformas de Lobby ya estarían habilitadas la próxima semana”.

Otros hechos relevantes

Además de los puntos anteriores hubo otros debates que podrán tener definiciones en los próximos días. Acá una breve lista:

¿Una Comisión de Cultura?: Al menos unas 190 agrupaciones del mundo de la cultura solicitaron a través de una carta -y mediante los convencionales Ignacio Achurra y Malucha Pinto- la creación de una comisión permanente de Cultura.

El nombres de pila: Aunque quizá ha pasado desapercibido para muchos, en la comisión de Reglamento se acordó tratarse con los nombres de pila, algo llamativo y que se diferencia a otras instancias consideradas más formales como el Congreso.

Fines de agosto, la primera gran meta: Este viernes la convencional Amaya Álvez expresó en Teletrece radio que, “la presidenta Elisa Loncon señaló que la idea era que en agosto se zanjaran las reglas definitivas de funcionamiento de toda la Convención”.