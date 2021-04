Teresa Marinovic (Ind-PR): “La Constitución debe limitar el poder político, evitar todos los extremos derivados de la concentración de poder”

Su nominación como candidata en el distrito 10 por el Partido Republicano causó duras críticas por parte de sus pares de Renovación Nacional, que le enrostraban varias de sus polémicas declaraciones. Pero la columnista y licenciada en Filosofía Teresa Marinovic está empeñada en conseguir un cupo en la convención constituyente para poder incorporar herramientas como la acusación constitucional ciudadana y dejar establecidos los derechos sociales como “derechos de las personas, no de los políticos”.

¿Qué la motivó a ser candidata?

Me motivó saber que había mucha gente que no lo hacía por conveniencia personal, porque era un cargo corto, que tenía un sueldo relativamente malo en comparación con otros cargos públicos. Cuando oí ese tipo de razonamientos, pensé que yo tenía la libertad e independencia para poder hacer esto sin ese tipo de consideraciones, porque no tengo interés en hacer una carrera política, y no dependo económicamente de esta actividad.

¿Cómo ha sido esta experiencia como candidata?

Infinitamente mejor de lo que pensé. Pensé que iba a ser más difícil para mí estar en la calle pidiendo el voto o repartiendo volantes y la verdad es que lo he pasado bien haciéndolo.

¿Tenía temor de ser ofendida o que le dijeran pesadeces?

No, pensé que iba a ser muy incómodo pedir el voto. Yo siempre que hablo o hago una columna, lo hago con total independencia, no le pido nada a quien me oye, entonces, pensé iba a hacer perder un poco de libertad. Pero me ha resultado mucho más natural de lo que pensé. Hay otros aspectos que me han resultado más difíciles, por ejemplo, Facebook me ha bloqueado tres veces la cuenta y no sabemos por qué.

¿Usted cree que la han hackeado?

No me gustan las teorías conspirativas, pero la persona que me está ayudando, que es muy experta en esta materia, dice que nunca había visto algo así. Y lo otro que ha sido duro e impactante fue la reacción de mis compañeros de lista cuando se supo de mi candidatura. También ver a Claudio Orrego, que lo tienes por una persona más o menos ponderada y razonable, que diga que tú eres la extremista por definición, resulta chocante, sobre todo cuando su partido ha hecho pactos con el PC y si hablamos de extremismos, el PC es el extremismo encarnado.

¿Qué considera que se debe mantener de la Constitución actual y qué se debería quitar?

Creo que el acuerdo fundamental que tenemos que tomar tiene que ver con qué es una Constitución. Para mí, la Constitución debe limitar el poder político, evitar todos los extremos derivados de la concentración de poder. Tú puedes tener un gobierno más de derecha, otro más de izquierda y la Constitución les debe permitir funcionar, aplicar sus propias políticas públicas e implementar su programa de gobierno. Pero, por otra parte, tiene que ser muy clara en los límites a ese poder político, porque cuando se concentra es tremendamente peligroso, es cosa de ver lo que ha pasado en Venezuela.

En ese sentido, ¿cree que debe mantener el presidencialismo o debiera avanzar hacia otro modelo?

Me parece bueno el sistema presidencial, pero en términos fácticos está siendo parlamentarismo y del peor. A mí me gusta el sistema presidencial, pero -me estoy poniendo un poco democratacristiana- también entiendo que ha ido cambiando el perfil del votante, las redes sociales han cambiado la forma en que las personas se relacionan con las autoridades y creo que tienen que haber algunos mecanismos de participación directa de las personas.

Sobre eso, usted plantea que la nueva Constitución contemple una acusación constitucional ciudadana…

Yo creo que el ciudadano tiene que tener algún tipo de herramienta de control del poder político que no sea simplemente el voto. Porque cuando un político deja la tendalada y lo hace con cierto grado de responsabilidad, porque fue advertido por los organismos técnicos correspondientes, como pasó con el Transantiago, la castigas con el voto, pero eso es insuficiente. Tiene que haber una forma en que el ciudadano pueda responsabilizar a sus autoridades, obviamente en materias determinadas, no todo, porque sino empezamos de nuevo con el circo que hemos visto en el último tiempo; con quórum importante, no simplemente dos personas que se juntaron, y con un organismo que defina que sea serio también, que no se preste para un show.

¿No el Congreso?

Un Tribunal Constitucional, por ejemplo.

Respecto del debate en torno a los derechos sociales, ¿cuál es su visión?

Los derechos sociales tienen que ser garantizados, pero como derechos de las personas, no de los políticos. O sea, derecho a la salud, sí, pero que la persona reciba la ayuda del Estado como ella quiera recibirla, no como el político o el gobierno turno decida que esa persona tiene que recibir la ayuda.

¿No debe estar consignado en la Constitución que el Estado está obligado a proporcionar educación y salud gratuita a quienes no pueden pagar, por ejemplo?

Hay que respetar al máximo la libertad de las personas y, por lo tanto, no me opongo a la idea de que el Estado provea algún tipo de servicio y que las personas que quieran lo adopten. No estoy de acuerdo con esas visiones ideologizadas en que por definición todo lo público tiene que desparecer o todo lo privado tiene que desaparecer. Eso es de fanáticos y yo no soy fanática.