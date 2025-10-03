A qué hora y dónde ver a Ucrania vs. Paraguay por el Mundial Sub 20. Foto referencial de archivo

Siguen los cruces por el Mundial Sub 20 y llega el partido de Ucrania contra Paraguay, válido por el Grupo B.

Los europeos vienen de igualar a 1 con Panamá, al igual que la Albirroja, que anteriormente empató sin goles con Corea del Sur.

Cuándo juega Ucrania vs. Paraguay

El partido de Ucrania contra Paraguay es este viernes, 3 de octubre, a las 17:00 horas.

Para este cruce, las selecciones se miden en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de la Región Metropolitana.

Dónde ver a Ucrani vs. Paraguay