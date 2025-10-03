A qué hora y dónde ver a Ucrania vs. Paraguay por el Mundial Sub 20
Las selecciones del Grupo B se miden este viernes en el Estadio Nacional.
Siguen los cruces por el Mundial Sub 20 y llega el partido de Ucrania contra Paraguay, válido por el Grupo B.
Los europeos vienen de igualar a 1 con Panamá, al igual que la Albirroja, que anteriormente empató sin goles con Corea del Sur.
Cuándo juega Ucrania vs. Paraguay
El partido de Ucrania contra Paraguay es este viernes, 3 de octubre, a las 17:00 horas.
Para este cruce, las selecciones se miden en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de la Región Metropolitana.
Dónde ver a Ucrani vs. Paraguay
El partido de Ucrania vs. Paraguay se transmite en el canal DSports+ de DirecTV y de forma online en la plataforma DGO.
