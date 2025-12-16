Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Argentina por la Copa UC Sub 17

La Roja Sub 16 tiene un nuevo desafío durante este martes, donde se mide con Argentina por la primera fecha de la Copa UC Sub 17.

Los equipos son parte del Grupo B del torneo que regresa tras siete años sin realizarse.

Cuándo juega Chile vs. Argentina

El partido juvenil entre Chile y Argentina es este martes, 16 de diciembre, a las 19:50 horas.

Las selecciones se miden en el Claro Arena de la Universidad Católica.

Dónde ver a Chile vs. Argentina

El partido de Chile contra Argentina por la Copa UC Sub 17 se transmite en el canal TNT Sports .

De forma online, el cruce se encuentra en el catálogo de la plataforma HBO Max.