SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Rayo Vallecano en TV y streaming

    El cuadro de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo sale a la cancha por la Fecha 27 de LaLiga.

    Sandar Estrella OportoPor 
    Sandar Estrella Oporto
    Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Rayo Vallecano en TV y streaming. Foto referencial de archivo Instagram @sevillafc Servicios / La Tercera

    Sevilla sale a la cancha como local durante este domingo, donde avanzan los partidos por la Fecha 27 de LaLiga de España, y le corresponde recibir a Rayo Vallecano.

    El cuadro de los chilenos Alexis Sánchez y Gabriel Suazo va en búsqueda de una victoria para remontar su último empate a 2 con Betis, mientras que su rival también igualó anteriormente a 1 con Athletic.

    Cuándo juega Sevilla vs. Rayo

    El partido de Sevilla contra Rayo Vallecano es este domingo, 8 de marzo, a las 14:30 horas de Chile.

    Para este compromiso los clubes se miden en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán de España.

    Dónde ver a Sevilla vs. Rayo

    El partido de Sevilla contra Rayo Vallecano tiene transmisión confirmada en el canal DSports de DirecTV.

    De forma online, el cruce de LaLiga va por la plataforma DGO.

    Más sobre:FútbolLaLigaRayo VallecanoSevillaSevilla - Rayo VallecanoSevilla - RayoAlexis SánchezGabriel SuazoSánchezSuazoDónde verVer en vivoVer onlineVer en streamingHorarioQuién transmite

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cómo es el Honor Robot Phone, el celular que promete revolucionar la industria de los smartphones

    10 objetos domésticos que podrían poner en peligro la vida de tu mascota, según los veterinarios

    El alimento que pudo reducir los niveles de colesterol “malo” durante un estudio

    Irán reporta 1.200 muertos y más de 10 mil heridos desde el comienzo de la ofensiva de EE.UU. e Israel

    Triple homicidio se registra tras balacera en el ex espacio Broadway de Pudahuel durante fiesta

    Empatía para ellas, estrategia para ellos: el sesgo de género de la IA

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Quién es Daniel Vorcaro, el dueño de un banco en Brasil acusado del mayor escándalo financiero del último tiempo

    Quién es Daniel Vorcaro, el dueño de un banco en Brasil acusado del mayor escándalo financiero del último tiempo

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Servicios

    Se inicia marcha del 8M en Santiago: revisa los desvíos de tránsito programados para esta jornada

    Se inicia marcha del 8M en Santiago: revisa los desvíos de tránsito programados para esta jornada

    Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Rayo Vallecano en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Rayo Vallecano en TV y streaming

    Temblor hoy, domingo 8 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 8 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Se inicia marcha del 8M en Santiago: revisa los desvíos de tránsito programados para esta jornada
    Chile

    Se inicia marcha del 8M en Santiago: revisa los desvíos de tránsito programados para esta jornada

    Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Rayo Vallecano en TV y streaming

    Triple homicidio se registra tras balacera en el ex espacio Broadway de Pudahuel durante fiesta

    La misión de Andrés Ergas, el futuro embajador en Estados Unidos
    Negocios

    La misión de Andrés Ergas, el futuro embajador en Estados Unidos

    Enrique Ostale deja Falabella con una remuneración récord: $ 2.118 millones por el ejercicio 2025

    Forus, la retailer de los Swett, pone un pie en España

    10 objetos domésticos que podrían poner en peligro la vida de tu mascota, según los veterinarios
    Tendencias

    10 objetos domésticos que podrían poner en peligro la vida de tu mascota, según los veterinarios

    El alimento que pudo reducir los niveles de colesterol “malo” durante un estudio

    ¿Qué tan cierto es que el agua de chía, popular en las redes sociales, es buena para la salud y para bajar de peso?

    En un intenso duelo entre Mercedes y Ferrari: la Fórmula 1 inicia con el triunfo de George Russell en el GP de Australia
    El Deportivo

    En un intenso duelo entre Mercedes y Ferrari: la Fórmula 1 inicia con el triunfo de George Russell en el GP de Australia

    El copero O’Higgins se hace fuerte en Rancagua y derrota a una desenfocada UC

    Las Diablas hacen historia: vencen en penales a Japón, van por el título y clasifican al Mundial de Hockey Césped

    Cómo es el Honor Robot Phone, el celular que promete revolucionar la industria de los smartphones
    Tecnología

    Cómo es el Honor Robot Phone, el celular que promete revolucionar la industria de los smartphones

    Cómo funciona Deepstash, la app que se vende como el “TikTok para gente inteligente”

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026

    Alain Johannes: “Todavía no supero la muerte de Chris Cornell y no me convence que haya sido un suicidio”
    Cultura y entretención

    Alain Johannes: “Todavía no supero la muerte de Chris Cornell y no me convence que haya sido un suicidio”

    Juan José Campanella: “Nuestros mayores, en vez de ser los sabios de la aldea, ahora son los desechos de la aldea”

    Carolina Arredondo y las críticas al Ministerio de las Culturas: “Esa sensación es muy centralista”

    Irán reporta 1.200 muertos y más de 10 mil heridos desde el comienzo de la ofensiva de EE.UU. e Israel
    Mundo

    Irán reporta 1.200 muertos y más de 10 mil heridos desde el comienzo de la ofensiva de EE.UU. e Israel

    Alia Trabucco: “Si revisamos la historia del feminismo, siempre ha habido momentos regresivos después de grandes avances”

    Irán: el modelo venezolano en la mente de Trump

    Empatía para ellas, estrategia para ellos: el sesgo de género de la IA
    Paula

    Empatía para ellas, estrategia para ellos: el sesgo de género de la IA

    8M: Estos son los Proyectos de ley sobre derechos sexuales y reproductivos de la mujer congelados en el Congreso

    Valeria Farías, directora de Fundación Mujeres Bacanas: “Si una niña no tiene referentes femeninos, es difícil que imagine su futuro”