Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Rayo Vallecano en TV y streaming. Foto referencial de archivo Instagram @sevillafc

Sevilla sale a la cancha como local durante este domingo, donde avanzan los partidos por la Fecha 27 de LaLiga de España, y le corresponde recibir a Rayo Vallecano.

El cuadro de los chilenos Alexis Sánchez y Gabriel Suazo va en búsqueda de una victoria para remontar su último empate a 2 con Betis, mientras que su rival también igualó anteriormente a 1 con Athletic.

Cuándo juega Sevilla vs. Rayo

El partido de Sevilla contra Rayo Vallecano es este domingo, 8 de marzo, a las 14:30 horas de Chile.

Para este compromiso los clubes se miden en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán de España.

Dónde ver a Sevilla vs. Rayo

El partido de Sevilla contra Rayo Vallecano tiene transmisión confirmada en el canal DSports de DirecTV.

De forma online, el cruce de LaLiga va por la plataforma DGO.