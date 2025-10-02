Dónde y a qué hora ver a Sudáfrica vs. Nueva Caledonia por el Mundial Sub 20
Los equipos del Grupo E se miden este jueves en Rancagua.
Llega el turno del enfrentamiento entre Sudáfrica y Nueva Caledonia, del Grupo E, por el Mundial Sub 20.
El cuadro africano viene de caer por 1-2 ante Francia, mientras que los oceánicos tuvieron un debut para el olvido con un resultado 1-9 ante Estados Unidos.
Cuándo juega Sudáfrica vs. Nueva Caledonia
El partido de Sudáfrica contra Nueva Caledonia es este jueves, 2 de octubre, a las 20:00 horas.
Para este compromiso, las selecciones visitan el Estadio El Teniente de Rancagua.
Dónde ver a Sudáfrica vs. Nueva Caledonia
El partido de Sudáfrica contra Nueva Caledonia se transmite en el canal DSports de DirecTV y de forma online en la plataforma DGO.
