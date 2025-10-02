Dónde y a qué hora ver a Sudáfrica vs. Nueva Caledonia por el Mundial Sub 20. Foto referencial

Llega el turno del enfrentamiento entre Sudáfrica y Nueva Caledonia, del Grupo E, por el Mundial Sub 20.

El cuadro africano viene de caer por 1-2 ante Francia, mientras que los oceánicos tuvieron un debut para el olvido con un resultado 1-9 ante Estados Unidos.

Cuándo juega Sudáfrica vs. Nueva Caledonia

El partido de Sudáfrica contra Nueva Caledonia es este jueves, 2 de octubre, a las 20:00 horas.

Para este compromiso, las selecciones visitan el Estadio El Teniente de Rancagua.

Dónde ver a Sudáfrica vs. Nueva Caledonia