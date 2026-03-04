Dónde y a qué hora ver a Universidad de Chile vs. Palestino por la Copa Sudamericana. Foto referencial de archivo

Este miércoles continúa el desafío para los equipos chilenos en la Copa Sudamericana y llega el turno del enfrentamiento entre Universidad de Chile y Palestino.

Los clubes salen a la cancha como rivales en un duelo único, para definir el ansiado avance a la fase de grupos del campeonato internacional.

Cuándo juega U. de Chile vs. Palestino

El partido de Universidad de Chile contra Palestino es este miércoles, 4 de marzo, a las 21:30 horas.

Para este compromiso los clubes se miden en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, de la Región Metropolitana.

Dónde ver a U. de Chile vs. Palestino

El partido de Universidad de Chile contra Palestino se transmite en el canal DSports de DirecTV.

De forma online, el cruce de la Copa Sudamericana va por la plataforma DGO.