SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Universidad de Chile vs. Palestino por la Copa Sudamericana

    Los clubes se miden en el Estadio Nacional en la lucha por pasar a fase de grupos.

    Sandar Estrella OportoPor 
    Sandar Estrella Oporto
    Dónde y a qué hora ver a Universidad de Chile vs. Palestino por la Copa Sudamericana. Foto referencial de archivo FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

    Este miércoles continúa el desafío para los equipos chilenos en la Copa Sudamericana y llega el turno del enfrentamiento entre Universidad de Chile y Palestino.

    Los clubes salen a la cancha como rivales en un duelo único, para definir el ansiado avance a la fase de grupos del campeonato internacional.

    Cuándo juega U. de Chile vs. Palestino

    El partido de Universidad de Chile contra Palestino es este miércoles, 4 de marzo, a las 21:30 horas.

    Para este compromiso los clubes se miden en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, de la Región Metropolitana.

    Dónde ver a U. de Chile vs. Palestino

    El partido de Universidad de Chile contra Palestino se transmite en el canal DSports de DirecTV.

    De forma online, el cruce de la Copa Sudamericana va por la plataforma DGO.

    Más sobre:FútbolCopa SudamericanaUniversidad de ChileU de ChilePalestinoUniversidad de Chile - PalestinoU de Chile - PalestinoDónde verHorarioVer en vivoVer onlineVer en streamingQuién transmite

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Sacyr, ISA Vías y Grupo Costanera presentaron ofertas por concesión Río Bueno-Puerto Montt

    Vicepresidente del Banco Central destaca el escenario económico de Chile en evento de Goldman Sachs

    Realizan evacuación en sectores de Coelemu por incendio forestal

    Mago Jean Paul Olhaberry llega a la región del Biobio con Infinito, su nuevo espectáculo de escapismo

    Precio promedio de las bencinas subirá $20 por litro este jueves por impacto del conflicto en Medio Oriente

    Qué beneficios aportan los garbanzos a la salud, según expertos en nutrición

    Lo más leído

    1.
    Temblor hoy, miércoles 4 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 4 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    2.
    Dónde y a qué hora ver a O’Higgins vs. Deportes Tolima por la Copa Libertadores en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a O’Higgins vs. Deportes Tolima por la Copa Libertadores en TV y streaming

    3.
    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Nottingham Forest por la Premier League

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Nottingham Forest por la Premier League

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Apple lanza el iPhone 17e en Chile por menos de $700.000

    Apple lanza el iPhone 17e en Chile por menos de $700.000

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo fue la ola gigante más extrema en la historia del Océano Pacífico que se ha registrado

    Cómo fue la ola gigante más extrema en la historia del Océano Pacífico que se ha registrado

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Universidad de Chile vs. Palestino por la Copa Sudamericana

    Dónde y a qué hora ver a Universidad de Chile vs. Palestino por la Copa Sudamericana

    Dónde y a qué hora ver a O’Higgins vs. Deportes Tolima por la Copa Libertadores en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a O’Higgins vs. Deportes Tolima por la Copa Libertadores en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Paraguay vs. Chile por el amistoso femenino en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Paraguay vs. Chile por el amistoso femenino en TV y streaming

    Realizan evacuación en sectores de Coelemu por incendio forestal
    Chile

    Realizan evacuación en sectores de Coelemu por incendio forestal

    Con cerca de 25 mil hectáreas cosechadas: Plan de Seguridad Agroalimentaria en La Araucanía finaliza con 14 detenidos

    Dónde y a qué hora ver a Universidad de Chile vs. Palestino por la Copa Sudamericana

    Sacyr, ISA Vías y Grupo Costanera presentaron ofertas por concesión Río Bueno-Puerto Montt
    Negocios

    Sacyr, ISA Vías y Grupo Costanera presentaron ofertas por concesión Río Bueno-Puerto Montt

    Vicepresidente del Banco Central destaca el escenario económico de Chile en evento de Goldman Sachs

    Precio promedio de las bencinas subirá $20 por litro este jueves por impacto del conflicto en Medio Oriente

    Qué beneficios aportan los garbanzos a la salud, según expertos en nutrición
    Tendencias

    Qué beneficios aportan los garbanzos a la salud, según expertos en nutrición

    “Fue una audiencia récord”: cuánta gente vio el show de Bad Bunny en el Super Bowl

    El extraño efecto secundario del paracetamol que registró un estudio en más de 500 estudiantes

    Las Diablas consiguen un triunfo épico ante Australia y se ilusionan con el Mundial
    El Deportivo

    Las Diablas consiguen un triunfo épico ante Australia y se ilusionan con el Mundial

    Repasa el notable triunfo de las Diablas frente a Australia en su lucha por un cupo al Mundial de Hockey Césped 2026

    ¿La Federación, el fútbol o el mundo privado?: los caminos que analiza Jaime Pizarro al dejar el ministerio del Deporte

    Apple da el salto a la generación M5: nuevos MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas, un MacBook Air renovado y el regreso de los monitores Studio
    Tecnología

    Apple da el salto a la generación M5: nuevos MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas, un MacBook Air renovado y el regreso de los monitores Studio

    Más IA y un nuevo diseño: la apuesta de Samsung con los nuevos Galaxy Buds4 y Buds4 Pro

    Un scooter eléctrico con neumáticos todoterreno y hasta 75 km de autonomía: así es el Xiaomi 6 Ultra

    Mago Jean Paul Olhaberry llega a la región del Biobio con Infinito, su nuevo espectáculo de escapismo
    Cultura y entretención

    Mago Jean Paul Olhaberry llega a la región del Biobio con Infinito, su nuevo espectáculo de escapismo

    Zootopia 2 llega al streaming: dónde ver el gran éxito del cine de animación de 2025

    Hoppers: Operación Castor, la frenética comedia ecologista donde Pixar vuelve a su mejor versión

    La Guardia Revolucionaria afirma que Irán tiene “control total” del estrecho de Ormuz
    Mundo

    La Guardia Revolucionaria afirma que Irán tiene “control total” del estrecho de Ormuz

    Luis Fleischman, experto en Medio Oriente, sobre guerra en Irán: “Tiene muchos parecidos al conflicto en junio”

    Radiografía a Irán: Cómo es la sociedad gobernada por el régimen islámico

    Empanadas de lavanda
    Paula

    Empanadas de lavanda

    Hablemos de amor: mi abuela no era una villana

    Cambio de colegio sin acuerdo: ¿qué dice la ley?