Hasta cuándo hay plazo para pagar la tercera cuota de las contribuciones. Foto referencial de archivo

El próximo martes, 30 de septiembre , vence el plazo para concretar el pago de la tercera cuota del año de las contribuciones de bienes raíces.

Así lo recordó a la ciudadanía la Tesorería General de la República (TGR) mediante redes sociales, indicando también que el trámite se puede completar de forma online.

Cómo pagar las contribuciones en línea

El pago de contribuciones se puede realizar en línea mediante la página tgr.cl/contribuciones, a la que se debe ingresar con Clave Única o Clave Tributaria.

La plataforma permite completar el trámite durante las 24 horas del día y recibir posteriormente el comprobante de pago en un correo electrónico.

De acuerdo al sitio del organismo, quienes prefieran concretar la gestión de forma presencial deben obtener un cupón de pago dentro de la misma página web y presentarlo en los lugares autorizados, que corresponden a BancoEstado, Banco de Chile, Scotiabank, BCI, BICE, Santander, Itaú y Security.

Cabe recordar que la actual tercera cuota corresponde tras los pagos que debieron realizarse en abril y junio pasado, por lo que para el periodo 2025 quedará pendiente la cuarta y última que vencerá el próximo 30 de noviembre.