Esta es la fecha del próximo cambio de hora en Chile que dará inicio al horario de invierno. Foto referencial de archivo

Quedan los últimos días que estarán regidos bajo el horario de verano, previo al primer cambio de hora que está programado en gran parte de Chile.

La modificación a los relojes llegará tras el último ajuste realizado en septiembre y marcará el inicio del horario de invierno.

Cuándo es el cambio de hora

El cambio de hora del año se deberá realizar en la noche del 4 de abril , donde a las 00:00 horas del domingo 5 se deberá atrasar el reloj en 60 minutos, para volver a las 23:00 horas del sábado.

La modificación abarcará a todo el territorio nacional, a excepción de la Región de Magallanes y la Antártica Chilena, además de la Región de Aysén.

Dicha medida se encuentra estipulada en el Decreto 244, en el que se señala que el horario de verano rige “hasta las 24 horas del primer sábado del mes de abril de 2026”.

Cabe recordar que este proceso suele concretarse de forma automática en gran parte de los dispositivos que funcionan conectados a Internet, como computadores y smartphones.

En tanto, dispositivos analógicos o que no cuentan con configuración automática, requerirán que se establezca la hora de forma manual.

Ante mayores dudas durante la noche en que se deben efectuar los cambios, se puede consultar el sitio Hora Oficial, a cargo de la Armada de Chile, que cuenta con relojes que marcan la hora y fecha exacta en los distintos territorios nacionales.