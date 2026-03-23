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    ¿Cuándo es la Semana Santa? Revisa el calendario con los próximos feriados en Chile

    Se trata de dos días festivos que también se traducen en el primer fin de semana largo del año.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    ¿Cuándo es la Semana Santa? Revisa el calendario con los próximos feriados en Chile. Foto referencial de archivo

    Avanza el mes de marzo y ya hay quienes se preguntan por cuándo serán los próximos días feriados del año, que corresponden a la Semana Santa.

    Cabe recordar que el actual mes en curso no cuenta con días marcados en el calendario, por lo que se deberá esperar a abril para recibir un siguiente día festivo.

    Cuándo es la Semana Santa

    Los próximos feriados del año corresponden al Viernes Santo del 3 de abril y Sábado Santo el 4 de abril.

    Además, la celebración de la Semana Santa se traduce en el primer fin de semana largo del año.

    También se debe considerar que ninguna de estas jornadas está catalogada como irrenunciable, por lo que, tanto el viernes como el sábado, se permite el funcionamiento habitual por parte del comercio y los servicios.

    En lo que respecta a feriados irrenunciables, el primero de 2026 tuvo lugar por Año Nuevo y el siguiente será el 1 de mayo por el Día del Trabajo, que al ser viernes también se traducirá en un descanso extendido de las actividades.

    Para planificar las siguientes semanas del año, a continuación la lista completa de feriados:

    • Viernes 3 de abril: Viernes Santo (fin de semana largo)
    • Sábado 4 de abril: Sábado Santo
    • Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo (irrenunciable) (fin de semana largo)
    • Jueves 21 de mayo: Día de las Glorias Navales
    • Domingo 21 de junio: Día Nacional de los Pueblos Indígenas
    • Lunes 29 de junio: San Pedro y San Pablo (fin de semana largo)
    • Jueves 16 de julio: Día de la Virgen del Carmen
    • Sábado 15 de agosto: Asunción de la Virgen
    • Viernes 18 de septiembre: Independencia Nacional (irrenunciable) (fin de semana largo)
    • Sábado 19 de septiembre: Día de las Glorias del Ejército (irrenunciable)
    • Lunes 12 de octubre: Encuentro de Dos Mundos (fin de semana largo)
    • Sábado 31 de octubre: Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes
    • Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos
    • Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción
    • Viernes 25 de diciembre: Navidad (irrenunciable) (fin de semana largo)
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