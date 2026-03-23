¿Cuándo es la Semana Santa? Revisa el calendario con los próximos feriados en Chile. Foto referencial de archivo

Avanza el mes de marzo y ya hay quienes se preguntan por cuándo serán los próximos días feriados del año, que corresponden a la Semana Santa.

Cabe recordar que el actual mes en curso no cuenta con días marcados en el calendario, por lo que se deberá esperar a abril para recibir un siguiente día festivo.

Cuándo es la Semana Santa

Los próximos feriados del año corresponden al Viernes Santo del 3 de abril y Sábado Santo el 4 de abril .

Además, la celebración de la Semana Santa se traduce en el primer fin de semana largo del año.

También se debe considerar que ninguna de estas jornadas está catalogada como irrenunciable, por lo que, tanto el viernes como el sábado, se permite el funcionamiento habitual por parte del comercio y los servicios.

En lo que respecta a feriados irrenunciables, el primero de 2026 tuvo lugar por Año Nuevo y el siguiente será el 1 de mayo por el Día del Trabajo, que al ser viernes también se traducirá en un descanso extendido de las actividades.

Para planificar las siguientes semanas del año, a continuación la lista completa de feriados: