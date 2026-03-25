Estas son las 5 comunas de la RM con corte de agua durante este miércoles: revisa los sectores y horarios. Foto referencial de archivo

La empresa Aguas Andinas entregó los detalles de una serie de cortes de agua que afectan a sectores acotados de la Región Metropolitana.

Según detalla la entidad, la interrupción del suministro es requerida durante algunas horas para la realización de trabajos.

Comunas con corte de agua

Estas son las comunas que tienen corte de agua programado para este miércoles, 25 de marzo:

Huechuraba: el sector se encuentra sin agua por un corte de emergencia, que tiene hora de reposición estimada para las 17:00 horas.

Lo Barnechea: corte programado por instalación de válvula durante este miércoles 25 de marzo, desde las 15:00 a las 23:00 horas.

La Reina: corte programado por cambio de válvula durante este miércoles 25 de marzo, desde las 15:00 a las 20:00 horas.

Macul: corte programado por renovación de redes desde este miércoles 25 de marzo a las 15:00 horas, con reposición estimada a las 03:00 horas del jueves 26.

La Florida: corte programado por cambio de válvula desde este miércoles 25 de marzo a las 15:00 horas, con reposición estimada a las 03:00 horas del jueves 26.

Para consultar por eventuales cortes de agua en la Región Metropolitana, Aguas Andinas dispone del sitio web Trabajos en la ciudad, que muestra un mapa con las alteraciones informadas.

Los puntos indican tanto interrupciones programadas como emergencias, con el detalle de la zona afectada y un horario de reposición estimado.