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    Operación Renta 2026: revisa el calendario de la devolución de impuestos

    Las fechas de pago fueron informadas desde el Servicio de Impuestos Internos y corresponden al periodo en que se envíe la declaración.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Operación Renta 2026: revisa el calendario de la devolución de impuestos. Foto referencial de archivo DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    Actualmente se mantiene vigente el plazo para realizar la Operación Renta 2026, de la que ya se dispone del calendario de pagos para este año.

    Las fechas clave fueron informadas desde el Servicio de Impuestos Internos (SII) y corresponden a plazos diferenciados en relación a cuándo se envía la declaración.

    Al respecto, el proceso comenzó el pasado 1 de abril, por lo que el primer periodo abarca hasta el miércoles 8, lo que permitirá contar con el depósito el 29 de abril, sin embargo, lo anterior aplica solo para personas naturales.

    El calendario completo indica las siguientes fechas de pago, según cuándo se envía la declaración de renta:

    • Declaraciones realizadas del 1 al 8 de abril por personas naturales tendrán su depósito el 29 de abril
    • Declaraciones realizadas del 9 al 23 de abril tendrán su depósito el 15 de mayo
    • Declaraciones realizadas del 24 de abril al 8 de mayo tendrán su depósito el 27 de mayo
    • Pagos mediante cheque estarán disponibles el 29 de mayo
    • Formulario 22 con pago estará disponible desde el 8 al 30 de abril

    Quiénes deben hacer la declaración de renta

    La declaración de renta se realiza en el sitio del SII, donde se requiere ingresar con Clave Tributaria o Clave Única.

    Desde el SII se recuerda que deben realizar la declaración de renta de este año quienes se encuentren en las siguientes situaciones:

    • Con ingresos anuales superiores a $11.265.804, salvo que correspondan a sueldos de un solo empleador
    • Si se tuvo más de un empleador o pagador
    • Trabajadores a honorarios que buscan optar a la cobertura parcial de cotizaciones previsionales
    • Quienes solicitaron el Préstamo Solidario de 2021, donde esta Operación Renta cuenta con el cálculo y pago de la última cuota
    • Quienes crearon un emprendimiento en 2025 y recibieron ingresos por venta de productos o prestación de servicios
    • Todas las empresas

    Además, se permite presentar la declaración, pese a no estar obligado, si se busca acceder a un beneficio tributario, como la rebaja de intereses por dividendos hipotecarios o el crédito por gastos en educación.

    Más sobre:SIIOperación RentaOperación Renta 2026DevoluciónDevolución de impuestosDeclaraciónDeclaración de rentaCalendarioCalendario de pagoPagosFechasFecha de pagoRentaPlazos

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