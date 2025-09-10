Revisa con el RUT si tienes dinero por cobrar en las Cajas de Compensación. Foto referencial de archivo

Recientemente se realizó un llamado para consultar si existen saldos a favor en las Cajas de Compensación, datos que se encuentran disponibles en línea.

La información proviene de Cajas de Chile, asociación que reúne a las cuatro entidades que funcionan en el país, correspondientes a Caja 18, La Araucana, Caja Los Andes y Caja Los Héroes.

Desde el organismo se invitó a más de 7,4 millones a afiliados a verificar si cuentan con dinero por cobrar, originados por ajustes en el crédito social, que se encuentran disponibles para su retiro.

De acuerdo a la Superintendencia de Seguridad Social, existen 23.990 personas y 1.605 empresas con saldos pendientes de cobro, por un total de $1.416.418.403.

Revisa con el RUT si tienes saldos a favor en las Cajas de Compensación. Foto referencial de archivo RAUL ZAMORA/ATON CHILE

Revisar saldos a favor con el RUT

Se puede revisar si existen saldos a favor en las Cajas de Compensación ingresando el RUT en la página cajasdechile.cl.

Las personas que cuenten con dinero pendiente de cobro podrán activar el trámite de solicitud de devolución mediante la plataforma de la caja indicada, donde se informarán los detalles y formas de pago.

Por parte de la organización también se aclara que la plataforma de consulta cuenta con altos estándares de seguridad y resguardo de datos personales, información que además se actualiza todos los meses, por lo que se llama a visitarla permanentemente para no olvidar posibles saldos pendientes.