Sence ofrece nuevos cursos gratuitos para obtener la licencia de conducir profesional

Sence lanza nuevos cursos gratuitos para obtener la licencia de conductor profesional. Foto referencial de archivo

Se dispone de nuevos cursos gratuitos que permiten obtener la licencia de conductor profesional al registrarse y cumplir con algunos requisitos.

La iniciativa es impulsada por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), mediante su programa Fórmate para el Trabajo, que permite sacar el documento clase A-3 o A-5.

El curso especial clase A-3 habilita a la persona a conducir taxis, ambulancias, transporte escolar o vehículos motorizados de transporte público y privado, mientras que la A-5 permite conducir vehículos simples y articulados para transporte de carga.

Además de la capacitación de casi dos meses, el beneficio incluye subsidio diario de locomoción y/o alimentación junto a seguro de accidente.

Cómo postular a los cursos del Sence

Las postulaciones a los cursos gratuitos se realizan en el sitio sence.cl, donde se debe elegir la capacitación de interés e ingresar a la plataforma mediante Clave Única.

Para esta convocatoria se encuentran cursos disponibles en la Región Metropolitana, Valparaíso y Maule.

Entre los requisitos detallados por el Sence para acceder a los cursos de manejo se encuentran los siguientes:

Tener 20 años de edad o más.

Preferentemente contar con enseñanza media completa.

Tener licencia de conducir clase B por un periodo de mínimo 2 años.

Presentar la Hoja de vida del conductor emitida por el Registro Civil.

Encontrarse dentro del 60% de menores ingresos de la población.

Una vez la persona sea seleccionada también deberá rendir y aprobar un examen físico de, al menos, visión y audiometría. Se requerirá además rendir un test psicológico, donde se determinará la idoneidad del postulante para desarrollarse como conductor profesional.