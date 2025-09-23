Sence ofrece nuevos cursos gratuitos para obtener la licencia de conducir profesional
El programa capacita a los seleccionados y les permite sacar el documento clase A-3 o A-5.
Se dispone de nuevos cursos gratuitos que permiten obtener la licencia de conductor profesional al registrarse y cumplir con algunos requisitos.
La iniciativa es impulsada por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), mediante su programa Fórmate para el Trabajo, que permite sacar el documento clase A-3 o A-5.
El curso especial clase A-3 habilita a la persona a conducir taxis, ambulancias, transporte escolar o vehículos motorizados de transporte público y privado, mientras que la A-5 permite conducir vehículos simples y articulados para transporte de carga.
Además de la capacitación de casi dos meses, el beneficio incluye subsidio diario de locomoción y/o alimentación junto a seguro de accidente.
Cómo postular a los cursos del Sence
Las postulaciones a los cursos gratuitos se realizan en el sitio sence.cl, donde se debe elegir la capacitación de interés e ingresar a la plataforma mediante Clave Única.
Para esta convocatoria se encuentran cursos disponibles en la Región Metropolitana, Valparaíso y Maule.
Entre los requisitos detallados por el Sence para acceder a los cursos de manejo se encuentran los siguientes:
- Tener 20 años de edad o más.
- Preferentemente contar con enseñanza media completa.
- Tener licencia de conducir clase B por un periodo de mínimo 2 años.
- Presentar la Hoja de vida del conductor emitida por el Registro Civil.
- Encontrarse dentro del 60% de menores ingresos de la población.
Una vez la persona sea seleccionada también deberá rendir y aprobar un examen físico de, al menos, visión y audiometría. Se requerirá además rendir un test psicológico, donde se determinará la idoneidad del postulante para desarrollarse como conductor profesional.
