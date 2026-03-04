Codelco y UC Davis Chile se unen para monitorear la calidad del aire con apoyo de proyecto de la NASA

Codelco y UC Davis Chile firmaron un convenio de colaboración que busca fortalecer el monitoreo de la calidad del aire en el país mediante la integración de ciencia satelital, estaciones terrestres y análisis químico de contaminantes atmosféricos. La iniciativa se articula con el proyecto MAIA (Multi‑Angle Imager for Aerosols) de la NASA, considerado uno de los programas satelitales más innovadores a nivel global para estudiar la contaminación atmosférica y sus efectos en la salud.

El acuerdo establece un marco de cooperación técnica y científica de largo plazo orientado a combinar información satelital, monitoreo en terreno y análisis de material particulado, para generar conocimiento aplicado que apoye la gestión ambiental de las operaciones mineras y contribuya a la formulación de políticas públicas basadas en evidencia.

Uno de los principales ejes del convenio es apoyar la misión MAIA, que busca comprender con mayor precisión cómo distintos tipos de aerosoles afectan la salud humana. En este contexto, Chile cumplirá un rol estratégico mediante la instalación y operación de estaciones de monitoreo del programa IMPROVE, que funcionan bajo estándares de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) y permiten validar los modelos satelitales.

La alianza permitirá la instalación de una estación IMPROVE en la Región Metropolitana, vinculada directamente a la misión MAIA, pero además una estación de uso exclusivo de Codelco en la localidad de Coya, la que podría trasladarse a otras zonas de interés estratégico para la compañía. El convenio también contempla el desarrollo de un programa de investigación aplicada para generar nuevas herramientas de gestión de la calidad del aire, buscando posicionar a Codelco también como un laboratorio de innovación e investigación científica.

Desde la compañía destacan que la incorporación de estas herramientas supone un avance relevante para la industria minera. El director corporativo de Planificación y Estrategia Ambiental de Codelco, Damián Oyarzún, señaló que la iniciativa permitirá mejorar la comprensión de los contaminantes atmosféricos y sus fuentes. “Esto supone un avance muy significativo. El proyecto de NASA, del cual nos hacemos parte por medio de este convenio, está desarrollando un producto que se posiciona en la frontera del conocimiento respecto al monitoreo satelital de la calidad del aire en Chile y a nivel global, indicó.

Oyarzún explicó que esta tecnología permitirá superar limitaciones actuales en el monitoreo atmosférico. “La iniciativa solucionará varios inconvenientes que tienen los productos satelitales actuales, y permitirá contar con análisis químicos de contaminantes, lo que es una extraordinaria ayuda para entender fuentes de emisión, transporte de las plumas de contaminantes en el aire y para el diseño de planes de acción eficientes”, indicó. Así, una vez que estos sistemas estén plenamente operativos, “nos permitirá robustecer nuestra gestión ambiental con evidencia científica de vanguardia y validada por instituciones que son líderes mundiales en esta materia”, explicó.

Además de esto, destacó el valor de incorporar estándares internacionales en la generación de datos ambientales. “La Agencia Ambiental de Estados Unidos (EPA) es un referente mundial en materia de estimación de emisiones atmosféricas y monitoreo de la calidad del aire, y ha desarrollado gran parte de las metodologías validadas y empleadas en Chile para la evaluación ambiental de proyectos en materia de calidad del aire”, sostuvo.

En esa línea, explicó que las estaciones IMPROVE permitirán complementar los sistemas de monitoreo existentes. “Entregarán datos de contaminantes atmosféricos validados directamente por UC Davis y NASA, lo que es un excelente complemento para los datos de monitoreo que tenemos en la actualidad, y permitirán calibrar satélites en áreas de interés para Codelco y su gestión de la calidad del aire”, dijo. Asimismo, agregó que el proyecto “abrirá muchas opciones para la industria y de investigación en el futuro, ya que se contará con información no disponible a la fecha y que será de alto interés para los distintos actores de la sociedad en general”.

Desde el mundo académico, el investigador principal del proyecto y académico afiliado a UC Davis Chile, Cristóbal de la Maza, aseguró que Chile ofrece condiciones relevantes para desarrollar investigación aplicada en monitoreo ambiental. “El país constituye un caso especialmente relevante de estudio a nivel global por los avances que ha tenido en descontaminación en las últimas tres décadas, por la continuidad de estas políticas públicas en diversos gobiernos y por la profundidad de las medidas de reducción de emisiones que se implementarán en los próximos años”.

De la Maza añadió que la iniciativa permitirá fortalecer el conocimiento sobre las fuentes de contaminación en las principales ciudades del país. “Esta iniciativa permitirá avanzar en la identificación de las fuentes responsables de la contaminación en grandes ciudades como Santiago, contribuyendo a fortalecer la nueva etapa del Plan de Descontaminación Atmosférica de la Región Metropolitana”.

De la Maza advirtió además que la contaminación del aire sigue siendo el principal problema ambiental del país, asociada a cerca de 6.000 muertes prematuras anuales por enfermedades cardiovasculares y respiratorias. En ese contexto, destacó el rol del sector productivo para impulsar este tipo de iniciativas y destacó el apoyo de empresas como Codelco y Anglo American para viabilizar el proyecto.

El convenio entre Codelco y UC Davis Chile va a tener una duración inicial de seis años, con posibilidad de renovación, y contará con una gobernanza técnica y administrativa conjunta que permitirá hacer seguimiento a los avances del proyecto y a su impacto en investigación aplicada, gestión ambiental y desarrollo de capacidades científicas en el país.