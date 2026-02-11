Codelco presenta proyecto de tecnología satelital para monitorear la biodiversidad en la industria minera

Junto a un prototipo del satélite Lemu Nge, Máximo Pacheco, presidente del directorio de Codelco; Leo Prieto, CEO y fundador de Lemu; y Claudio Sougarret, gerente general de El Teniente.

En un contexto marcado por la crisis climática, la pérdida acelerada de biodiversidad y la presión por producir minerales estratégicos para la transición energética, la minería enfrenta uno de los mayores desafíos de su historia: transformarse hacia una industria sostenible sin perder competitividad. Así, la innovación tecnológica y la visión de “naturaleza positiva” aparecen como ejes para un sector que ya no puede limitarse a mitigar los impactos, sino que debe aspirar a regenerar los ecosistemas de los que ha sido parte.

Con este nuevo eje aparece el piloto de gestión de la biodiversidad que Codelco desarrolló junto a la startup chilena LEMU, cuyo cierre se realizó este 10 de febrero en la Hacienda Cauquenes, en Requínoa, Región de O’Higgins. La iniciativa incorporó la plataforma digital Atlas-LEMU y el uso del satélite Lemu Nge —el primero en el mundo diseñado exclusivamente para medir biodiversidad según especifican—, permitiendo monitorear en detalle ecosistemas estratégicos en las divisiones El Teniente y Ventanas.

“La minería del futuro es una minería con tecnología. La actividad minera por mucho tiempo se relacionaba solo con la roca. Hoy día se relaciona con los satélites. Nosotros necesitamos tecnología como la que estamos iniciando con LEMU, porque para cuidar la naturaleza necesitamos información, monitoreo e inteligencia analítica muy severa”, destacó el presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco.

"Esta alianza refleja también algo que valoramos profundamente, la capacidad de Chile para generar innovación de clase mundial", sostuvo el presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco.

Innovación chilena para una minería más responsable

El proyecto, realizado en la Reserva Nacional Roblería del Cobre de Loncha, que abarca 5.870 hectáreas en el área de influencia de la División El Teniente y el Humedal Campiche, de 515 hectáreas, cercano a la División Ventanas, hizo un análisis de imágenes satelitales hiperespectrales, inteligencia artificial y múltiples fuentes científicas, logrando caracterizar el estado de la biodiversidad, la vegetación, el carbono y el riesgo hídrico.

En Loncha, por ejemplo, se confirmó una alta prioridad de conservación. Además, se identificaron más de 65 especies, se detectaron mejoras en la densidad vegetal a largo plazo y un aumento sostenido del stock de carbono, validando el rol del área como sumidero natural clave frente al cambio climático.

“Hoy día finalmente tenemos la tecnología que nos permite no tratar de simplificar algo complejo, sino que abordarlo en su complejidad. Y estos datos de naturaleza son variables de operación, son variables de negocio. Muchas veces se piensa que medir naturaleza va en contra del negocio, pero hoy es el sector financiero y el sector privado el que exige medir y reportar impacto y dependencia en naturaleza”, explicó Leo Prieto, fundador y CEO de LEMU.

La startup chilena lanzó su nanosatélite Lemu Nge, “ojo del bosque” en mapudungún, en 2024 desde Estados Unidos en colaboración con SpaceX. Equipado con un sensor hiperespectral de 32 bandas, el satélite orbita a casi 600 kilómetros de la Tierra, captando información detallada sobre cambios en los ecosistemas, productividad vegetal y salud de los hábitats, con un nivel de precisión histórico a escala global.

Lemu Nge - 1447 - 2026 01 06 - El Teniente - COMPARISON VERT.jp

“A pesar de que hay más de 10.000 satélites en órbita, prácticamente ninguno permite caracterizar naturaleza. Nos dimos cuenta de que faltaba una herramienta y que si nadie la estaba creando, teníamos que hacerlo desde Chile”, agregó su fundador.

Naturaleza positiva: una nueva hoja de ruta para la minería

El piloto se inserta en la Estrategia de Naturaleza y Biodiversidad de Codelco, que contempla más de 60 iniciativas en las cuatro regiones donde opera la estatal, deteniendo la pérdida de ecosistemas y generar una ganancia neta en biodiversidad. “Lo que busca la estrategia es que nosotros podamos dejar un legado de naturaleza positiva, que cuando llegue el momento del cierre de nuestras operaciones y nos retiremos del territorio, el ecosistema de la naturaleza quede en una condición mejor a la que la encontramos, y para poder ser exitosos en esa planificación tenemos que entender cómo va a ser el clima en 20, 30, y 50 años más”, explicó la directora corporativa de Cambio Climático y Descarbonización de Codelco, María José Ruiz-Esquide.

La estrategia incluye proyectos como el rescate de la Ranita del Loa —especie en peligro crítico—, la restauración del Humedal Campiche, la protección de ecosistemas mediterráneos en O’Higgins y el desarrollo de barreras arbóreas junto a comunidades indígenas en el norte del país.

Con esto, la industria minera ha logrado cambiar de posición a la sostenibilidad en sus diversos sectores, donde el eje de descarbonización, por ejemplo, se ha visto presente en las ocho divisiones de la compañía minera. “Algunos años atrás la sustentabilidad y su estrategia eran un habilitador para los proyectos, pero hoy son parte del proyecto minero, del negocio minero. Y eso, especialmente en Chile, en el largo plazo, no puede ser concebido si no se sabe cómo va a estar su entorno en el futuro”, comentó Ruiz-Esquide.

Alianzas para acelerar la transformación sostenible

Otro elemento que ha sido esencial en las soluciones ambientales para la reconfiguración de diversas industrias y que ha sido eje central del proyecto es su carácter colaborativo: una empresa pública de escala global, la más grande de producción de cobre del mundo, trabajando con una startup chilena de base científica. Un modelo que, según las autoridades, permite acelerar la innovación y democratizar el acceso a soluciones tecnológicas avanzadas.

De izquierda a derecha, Gabriel Méndez, vicepresidente de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad de Codelco; Bárbara Gavia, Seremi de Minería de la Región de O'Higgins; Sebastian Eyzaguirre, cofundador y COO de Lemu; Claudio Sougarret, gerente general de la División El Teniente; Diego Peñaloza, Seremi de Medio Ambiente de la Región de O'Higgins; Máximo Pacheco, presidente del directorio de Codelco; Maximiliano Proaño, ministro (s) de Medio Ambiente; Leo Prieto, CEO y fundador de Lemu; y María José Ruiz-Esquide, directora corporativa de Cambio Climático y Descarbonización de Codelco.

“Esta alianza entre una startup chilena y Codelco es una muy buena noticia para el país. En tiempos de crisis climática y de pérdida de biodiversidad, contar con mayor información y monitoreo es fundamental para tomar mejores decisiones. Iniciativas como esta permiten avanzar más rápido y con mayor evidencia”, destacó el ministro (s) del Medio Ambiente, Maximiliano Proaño.

El subsecretario destacó además que este tipo de proyectos dialogan directamente con la nueva institucionalidad ambiental del país, especialmente con la reciente puesta en marcha del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP). “No podemos entender la protección de la naturaleza como un obstáculo al desarrollo, sino como una condición para su sostenibilidad en el tiempo. Iniciativas como este piloto permiten contar con datos ambientales robustos, anticipar riesgos y fortalecer la planificación territorial y productiva”, agregó.

Datos satelitales que transforman la gestión

Uno de los principales aportes del piloto es haber convertido la información ambiental en una herramienta concreta para la toma de decisiones operativas. El monitoreo satelital permitió detectar riesgos hídricos asociados a la megasequía, evaluar la evolución de la vegetación y anticipar impactos futuros.

“Esta no es la minería de la picota, esta es la minería del satélite. La sustentabilidad ya no es un concepto abstracto, sino que un sistema de información que nos permite medir, monitorear y gestionar con rigor. Lo que hoy vemos en esta ‘caja de zapatos’ es una plataforma que transforma datos complejos sobre biodiversidad en insumos concretos para nuestra gestión operativa”, indicó Máximo Pacheco.

Desde la estatal subrayan que este enfoque permitirá avanzar desde una lógica reactiva hacia una gestión anticipatoria, basada en evidencia científica y tecnología de punta. “Hoy estamos cerrando un piloto, pero abriendo una manera distinta de mirar la minería. Queremos que El Teniente no sea solo un yacimiento histórico, sino también un laboratorio de innovación. Que seamos reconocidos como una empresa que lidera la transformación de la minería hacia modelos más inteligentes, más transparentes y más respetuosos con la naturaleza”, terminó diciendo.