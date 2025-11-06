OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
75 años. Piensa sin límites
Sustentabilidad

Codelco realiza primera sesión del Consejo Consultivo Experto para el desarrollo de su Estrategia de Pueblos Indígenas

La instancia reunió a representantes del mundo indígena, la academia, el Estado, la sociedad civil y la Corporación, para dialogar y entregar recomendaciones que orienten la construcción de una estrategia participativa, pertinente y alineada con los estándares internacionales de derechos humanos y sustentabilidad.

Por 
Hub Sustentabilidad
Valentina López, jefa de la Unidad de Coordinación de Asuntos Indígenas (UCAIA) del Min. de Desarrollo Social; Angélica France, encargada de Diálogo y Participación Ciudadana del Min. de Minería; Mireya Morales, presidenta de la Comunidad Indígena Colla Diego de Almagro; Iván Galleguillos, consejero indígena atacameño en CONADI; Gabriel Méndez, vicepresidente de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad de Codelco; Juan Carlos Cayo, consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH); Venancio Coñuepán, director de la Fundación Empresas Indígenas; Salvador Millaleo, académico del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile; e Ignacio Urbina, director del Programa de Sostenibilidad Corporativa de la Facultad de Derecho de la PUC. FERNANDA REQUENA

Codelco dio un nuevo paso en la construcción de su Estrategia de Pueblos Indígenas con la realización de la primera sesión del Consejo Consultivo Experto, un espacio creado para enriquecer el proceso de diseño de esta herramienta con una mirada técnica, territorial y multisectorial.

La instancia —coordinada por la Gerencia de Gestión Social y la Dirección de Derechos Humanos y Pueblos Indígenas de la estatal— busca garantizar que la futura estrategia refleje las realidades, aspiraciones y desafíos de los pueblos originarios con los que Codelco se relaciona, asegurando una participación significativa en cada etapa de su desarrollo.

“El Consejo Consultivo marca un paso decisivo en nuestro camino hacia una estrategia que reconozca a los pueblos indígenas y construya relaciones de largo plazo basadas en el respeto y la colaboración. Este proceso también nos desafía a transformarnos internamente como compañía, integrando una mirada intercultural en nuestra forma de operar y de comprender el territorio”, destacó Gabriel Méndez, vicepresidente de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad de Codelco.

Espacio de encuentro y construcción colaborativa

La primera sesión del Consejo convocó a representantes de la empresa, el Estado, la academia, la sociedad civil y organizaciones indígenas, quienes dialogaron en torno a los pilares de la estrategia, aportando observaciones y recomendaciones orientadas a su implementación práctica.

Participaron, entre otros(as), Mireya Morales, presidenta de la Comunidad Indígena Colla Diego de Almagro; Iván Galleguillos, consejero indígena atacameño en CONADI; Venancio Coñuepán, director de la Fundación Empresas Indígenas; Salvador Millaleo, académico del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile; e Ignacio Urbina, director del Programa de Sostenibilidad Corporativa de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica.

En primer plano, Mireya Morales, presidenta de la Comunidad Indígena Colla Diego de Almagro. FERNANDA REQUENA

Desde el sector público asistieron Valentina López, jefa de la Unidad de Coordinación de Asuntos Indígenas (UCAIA) del Ministerio de Desarrollo Social; Angélica France, encargada de Diálogo y Participación Ciudadana del Ministerio de Minería; y Juan Carlos Cayo, consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).

Por parte de Codelco estuvieron Gabriel Méndez; la gerenta corporativa de Gestión Social, Claudia Sandoval; y la gerenta corporativa de Talento y Diversidad, Marisol Finch, entre otros(as) profesionales de cuprífera.

“Estamos felices de sumarnos al Consejo Consultivo Experto de Codelco, para apoyar en la creación de la Estrategia de Pueblo Indígenas. Es importante que las empresas, sobre todo las empresas públicas en nuestro país, se suban a la tendencia internacional de respeto a los derechos de los pueblos indígenas”, comentó tras el encuentro Venancio Coñuepán, director de la Fundación de Empresas Indígenas, afirmando que diálogos así contribuyen a la participación significativa.

“Esta es una instancia que, para la comunidad que represento, es muy importante, porque nos da el espacio a exponer nuestra problemática dentro del territorio y ver cómo podemos dar solución, en conjunto con Codelco, a todas estas situaciones que hemos vivido en más de 100 años”, señaló Mireya Morales, presidenta de la Comunidad Indígena Colla de la comuna Diego de Almagro.

Una estrategia con base en el diálogo y el respeto

La Estrategia de Pueblos Indígenas se construye sobre una base de diálogo, respeto y colaboración, y busca fortalecer los vínculos entre Codelco y las comunidades indígenas a través de cinco grandes ejes de acción: reconocimiento, transformación interna, empoderamiento, patrimonio cultural y desarrollo económico local.

La Estrategia de Pueblos Indígenas se construye sobre una base de diálogo, respeto y colaboración, y busca fortalecer los vínculos entre Codelco y las comunidades indígenas a través de cinco grandes ejes de acción. Foto: Codelco FERNANDA REQUENA

Estos lineamientos se enmarcan en compromisos internacionales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los requerimientos del sello de producción responsable The Copper Mark, las directrices del Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM) y la Política de Sustentabilidad de Codelco, que orientan el relacionamiento responsable de la compañía con los pueblos indígenas del país.

Próximos pasos

Tras esta primera sesión, Codelco avanzará en la incorporación de las recomendaciones del Consejo para complementar las visiones recogidas en encuentros comunitarios en distintos territorios. Este proceso permitirá que la estrategia refleje las realidades diversas de los pueblos indígenas y contribuya al desarrollo sostenible de las regiones mineras del país.

El Consejo Consultivo sesionará nuevamente en noviembre y diciembre de 2025, con el propósito de revisar los avances y entregar recomendaciones finales antes de la presentación pública de la estrategia, programada para el primer trimestre de 2026.

Lee también:

Más sobre:Hub SustentabilidadCodelcoSustentabilidadEstrategia de Pueblos IndígenasColaboración

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Gremio metalúrgico llama a una política industrial tras proceso de reorganización para evitar la quiebra de Edyce

La disculpa de la organización de Miss Universo por la “humillación” que vivió Miss México 2025

Senador Matías Walker afirma que Demócratas será opositor si Jara, Kaiser o Kast ganan la elección presidencial

Qué se sabe de la Causa Cuadernos, el mayor juicio por corrupción en Argentina que implica a Cristina Kirchner

Cuba denuncia “ejecuciones extrajudiciales” por parte de Estados Unidos en aguas del Caribe y el Pacífico

Vocero de la Corte Suprema sostiene que “nadie puede tener la certeza” de si otros ministros incurrieron en conductas similares a las de Vivanco

Lo más leído

1.
Nuevo terremoto en Primera B: ANFP le niega la licencia de clubes para 2026 a San Marcos de Arica y remece el Ascenso

Nuevo terremoto en Primera B: ANFP le niega la licencia de clubes para 2026 a San Marcos de Arica y remece el Ascenso

2.
Asesores económicos de Kaiser y Jara protagonizan intenso cruce por propuesta de despido de funcionarios públicos

Asesores económicos de Kaiser y Jara protagonizan intenso cruce por propuesta de despido de funcionarios públicos

3.
Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

4.
“Por eso están llorando”: Kaiser responde a Jara tras cuestionar coherencia de su programa y niega recorte de la PGU

“Por eso están llorando”: Kaiser responde a Jara tras cuestionar coherencia de su programa y niega recorte de la PGU

5.
A qué hora comienzan hoy la lluvia y las tormentas eléctricas en Santiago

A qué hora comienzan hoy la lluvia y las tormentas eléctricas en Santiago

Portada del dia

La mejor información para estas elecciones🗳️📰

Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

A qué hora comienzan hoy la lluvia y las tormentas eléctricas en Santiago

A qué hora comienzan hoy la lluvia y las tormentas eléctricas en Santiago

Quién es Fátima Bosch, la Miss México 2025 que tuvo un conflicto con el presidente de Miss Universo Tailandia

Quién es Fátima Bosch, la Miss México 2025 que tuvo un conflicto con el presidente de Miss Universo Tailandia

Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

La empresa tecnológica que está contratando a egresados del colegio porque “la universidad es una pérdida de tiempo”

La empresa tecnológica que está contratando a egresados del colegio porque “la universidad es una pérdida de tiempo”

Servicios

Rating del miércoles 5 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del miércoles 5 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

A qué hora y dónde ver a Argentina vs. Túnez por el Mundial Sub 17

A qué hora y dónde ver a Argentina vs. Túnez por el Mundial Sub 17

A qué hora y dónde ver a Japón vs. Nueva Caledonia por el Mundial Sub 17

A qué hora y dónde ver a Japón vs. Nueva Caledonia por el Mundial Sub 17

Senador Matías Walker afirma que Demócratas será opositor si Jara, Kaiser o Kast ganan la elección presidencial
Chile

Senador Matías Walker afirma que Demócratas será opositor si Jara, Kaiser o Kast ganan la elección presidencial

Rating del miércoles 5 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

A qué hora y dónde ver a Argentina vs. Túnez por el Mundial Sub 17

Gremio metalúrgico llama a una política industrial tras proceso de reorganización para evitar la quiebra de Edyce
Negocios

Gremio metalúrgico llama a una política industrial tras proceso de reorganización para evitar la quiebra de Edyce

Las remuneraciones no ceden ante la inflación y anotan su mes número 31 al alza

Expectativas de empresas sobre su desempeño “mejoran de manera significativa”, pero prevén leve aumento en contrataciones

La disculpa de la organización de Miss Universo por la “humillación” que vivió Miss México 2025
Tendencias

La disculpa de la organización de Miss Universo por la “humillación” que vivió Miss México 2025

Qué se sabe de la Causa Cuadernos, el mayor juicio por corrupción en Argentina que implica a Cristina Kirchner

Meteochile levanta alerta por viento moderado a fuerte en estas regiones

La comparación de Iván Zamorano con delanteros de la actualidad: “Soy mejor que Lewandowski y más completo que Haaland”
El Deportivo

La comparación de Iván Zamorano con delanteros de la actualidad: “Soy mejor que Lewandowski y más completo que Haaland”

Dónde y a qué hora ver a U. de Chile vs. Limache por la Liga de Primera

Dónde y a qué hora ver a Uganda vs. Chile en el Mundial Sub 17

“Cocinar es el acto de amor más bonito que existe”: la filosofía de Micha, chef del mejor restaurante del mundo
Finde

“Cocinar es el acto de amor más bonito que existe”: la filosofía de Micha, chef del mejor restaurante del mundo

San Francisco de Loncomilla: 50 Años llevando sabor y felicidad a la mesa de los chilenos

Desde Tame Impala hasta Radiohead y Michael Jackson en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para noviembre

Megadeth anuncia segundo show en Chile para su gira de despedida
Cultura y entretención

Megadeth anuncia segundo show en Chile para su gira de despedida

Los Vasquez festejan a lo grande: sortean un Mini, una guitarra y un acordeón en sus shows en el Movistar Arena

Morrissey cancela show en Chile debido a “agotamiento extremo”

Cuba denuncia “ejecuciones extrajudiciales” por parte de Estados Unidos en aguas del Caribe y el Pacífico
Mundo

Cuba denuncia “ejecuciones extrajudiciales” por parte de Estados Unidos en aguas del Caribe y el Pacífico

Escándalo en Francia: investigan a cuatro plataformas de comercio electrónico tras vender muñecas sexuales con apariencia infantil

Estados Unidos prueba un misil balístico intercontinental tras el anuncio de Trump de retomar los ensayos nucleares

Hablemos de amor: cómo se ama cuando la salud mental está en juego
Paula

Hablemos de amor: cómo se ama cuando la salud mental está en juego

Margarita Guzmán y una conquista histórica: que los jóvenes del sistema de protección ya no teman cumplir 18 años

Difusión de imágenes íntimas: qué hacer si publican tu contenido sin permiso