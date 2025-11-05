¿Cuáles son las divisiones de Codelco que producen más cobre?

En el marco de la presentación de sus resultados operacionales y financieros, Codelco dijo que al tercer trimestre de 2025 la producción de sus divisiones llegó a 937.134 toneladas de cobre fino, cifra que representa un alza leve de 2,1% respecto al mismo lapso del año anterior.

Este aumento llama la atención debido al fatal accidente ocurrido a finales de julio en El Teniente, que paralizó la faena durante varios días. Aún así, se trata de la división de Codelco que más cobre produce.

Las divisiones de Codelco que más cobre producen a septiembre

Resultados financieros de Codelco

La cuprífera estatal detalló también que a septiembre de este año el Ebitda (ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización, una medida del flujo de caja operacional) de la compañía aumentó un 3,4% totalizando US$4.159 millones, mientras que en el mismo periodo de 2024 alcanzó a US$4.022 millones.

Codelco explicó que esto se debe a un alza en la ganancia bruta del negocio, que fue contrarrestado parcialmente por mayores pérdidas no operacionales.