Senado de Chile firma pacto con ENVIS para disminuir las desigualdades entre comunidades urbanas y rurales

La presidenta del Senado de Chile, Paulina Núñez, junto con el director ejecutivo de Balloon Latam y fundador del Encuentro Nacional de Vinculación Social (ENVIS), Sebastián Salinas, firmaron una alianza para que el Estado recoja las demandas de comunidades rurales en la construcción colaborativa de un futuro sostenible y equitativo. El hito se realizó en el Salón de Honor del Congreso Nacional en Santiago junto a representantes del sector público, privado y social.

“Las distancias no se miden solo en kilómetros, también se sienten cuando una respuesta tarda demasiado en llegar, o cuando la realidad de una comunidad resulta difícil de explicar desde lejos. (...) muchas veces el congreso legista sin escuchar. Existe un desarrollo que conocemos a través de cifras de inversiones y decisiones nacionales, y otro que se reconoce directamente cuando alguien encuentra trabajo, familias que viven más seguras o cuando un joven puede construir un futuro sin tener que abandonar su región”, así dio inicio Paulina Núñez a la ceremonia.

Hace unos meses se conocieron los resultados del último ENVIS realizado en Antofagasta, que reunió a 1500 personas para conversar en misma mesa y desconociendo identidades y roles, qué entendían por desarrollo; identificando así inquietudes, preocupaciones y voluntades en común. La presidenta del Senado fue parte de esa significativa experiencia que hoy se materializa en una alianza de colaboración público-privada.

El acuerdo busca conectar la experiencia del ENVIS con el congreso, de una manera seria y permanente. Así, el Senado patrocinará el ENVIS 2027 el próximo 8 de enero en Biobío y conformará una mesa de trabajo con planificación anual para recoger indicadores sobre su impacto. En este sentido, la autoridad legislativa añadió: “significa escuchar con atención, recoger evidencia, abrir espacios institucionales y colaborar. (...) estar presentes, volver al territorio y tener una relación con las personas en el tiempo”.

Por su parte, Sebastián Salinas valoró el espacio “no como un hito político, sino un encuentro que lleva 7 versiones, con un promedio de 188 comunas representadas, que han logrado reunirse con visiones distintas pero intereses comunes. Hoy logramos institucionalizar un espacio de vinculación social y eso nos llena de alegría”, dijo.

Chile cuenta con 346 comunas de 345 municipalidades y 276 de ellas viven en condición de ruralidad. “La idea no es competir entre el mundo urbano y el rural, sino en construir consensos sobre cómo soñamos un país basado en el desarrollo y la vinculación”, destacó el ejecutivo.

Tras la firma, la emprendedora y campesina de la comuna de Cunco, Lorena Garrido, señaló: “he sido parte de todos los ENVIS y soy testigo de la multiplicación de las relaciones que nacen de este espacio. Esta firma es una gran oportunidad para seguir fomentando estos espacios de diálogo en el largo plazo y que se hagan escuchar en todo Chile, con un alto impacto en la calidad de vida de las comunas rurales”.

La actividad contó con la participación de Luis Rojas, secretario general del Senado; Alejandra Grebe, directora ejecutiva de Fundación MC; Camilo Herrera, director ejecutivo de 3xi, desde Balloon Latam, Eugenio García, director fundador, Patricio Jara, director comercial y alianzas y Juan Ignacio Cordero, líder de incidencia.