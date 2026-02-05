Tecnología inspirada en la piel de tiburón optimizará la flota 777 de LATAM

LATAM Airlines Group anunció que ampliará el uso de la tecnología AeroSHARK a la totalidad de su flota Boeing 777-300ER, con el objetivo de reducir consumo de combustible y emisiones. La aerolínea fue la primera fuera del Grupo Lufthansa en implementar esta solución aerodinámica inspirada en la piel de tiburón, desarrollada por Lufthansa Technik y BASF Coatings.

El nuevo contrato entre LATAM y el proveedor de mantenimiento, reparación y revisión (MRO) contempla la entrega de cinco kits adicionales de AeroSHARK para modernizar progresivamente las diez aeronaves Boeing 777-300ER que integran su flota. A fines de 2025, la mitad de estos aviones ya operaba con la tecnología, y se prevé que la modificación del último equipo concluya en 2027.

LATAM comenzó a probar AeroSHARK en diciembre de 2023 con una primera aeronave, tras un proceso de evaluación operacional. Luego de validar durante casi un año una reducción cercana a 1% en consumo de combustible y emisiones, la compañía encargó cuatro kits adicionales en 2024. Con la nueva ampliación del pedido, el total asciende a diez unidades. Una vez completada la modernización, LATAM se convertirá en la segunda aerolínea del mundo en operar una subflota completa equipada con esta tecnología.

“Ampliar el uso de AeroSHARK a toda nuestra flota Boeing 777-300ER demuestra cómo LATAM integra innovación, eficiencia operacional y sostenibilidad en acciones concretas. Los resultados obtenidos con la primera aeronave nos dan confianza para escalar esta solución, reduciendo consumo de combustible y emisiones, manteniendo altos estándares operacionales”, afirmó Nicolás Seitz, Head of Fleet and Projects de LATAM Airlines Group.

Petra Lahme, Head of Product Sales del área de Original Equipment Innovation de Lufthansa Technik, señaló que la ampliación del proyecto refleja el carácter pionero de la aerolínea. “Agradecemos la confianza de LATAM en AeroSHARK y esperamos completar la modificación de su flota 777 en los próximos dos años”, indicó.

Cómo funciona la tecnología

AeroSHARK es un revestimiento de superficie que replica la microestructura de la piel de tiburón para optimizar el flujo de aire. Incorpora protuberancias longitudinales de aproximadamente 50 micrómetros —denominadas escamas— orientadas en la dirección del flujo aerodinámico.

En la fase actual, el recubrimiento cubre cerca de 950 metros cuadrados del fuselaje y de las góndolas de los motores del Boeing 777-300ER. Una vez que toda la flota esté equipada, la reducción de 1% en la resistencia aerodinámica permitirá a LATAM ahorrar hasta 4.000 toneladas métricas anuales de combustible y evitar la emisión de aproximadamente 12.000 toneladas métricas de CO₂. Esta cifra equivale a cerca de 56 vuelos entre São Paulo y Miami operados con un Boeing 777.

Próximos desarrollos

Lufthansa Technik y BASF continúan ampliando las aplicaciones de AeroSHARK con el objetivo de extender su adopción en la industria aérea. Actualmente trabajan en certificaciones suplementarias de tipo (STC) para nuevos modelos de aeronaves, además de los Boeing 777-200ER, 777-300ER, 777F y 747-400.

Para 2026 está prevista la introducción de la primera modificación AeroSHARK en un modelo Airbus, el A330ceo. Paralelamente, los desarrollos buscan ampliar las superficies del avión susceptibles de ser recubiertas. En su fase máxima de expansión, las estimaciones preliminares apuntan a un potencial de ahorro de entre 2% y 3% en consumo de combustible.