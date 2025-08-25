Cortes de pelo prohibidos y consecuencias por no cumplir: el reglamento de Bukele que enseña modales a los estudiantes
Nayib Bukele impuso un polémico reglamento escolar que obliga a estudiantes a saludar, usar “por favor” y “gracias”, bajo sanciones por deméritos. Esto, tras nombrar como ministra de Educación a una militar.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, nombró a una militar como ministra de Educación. Se trata de Karla Trigueros quien ya implementó su primera medida controversial: un estricto reglamento de convivencia que los estudiantes deberán cumplir en la escuela. Caso contrario, recibirán castigos.
De acuerdo a El País, son muchos los niños que han tenido que acudir a la peluquería para cortarse el pelo de forma “adecuada”. Además, ahora deben tener su uniforme siempre limpio y saludar con educación cuando entran a la sala de clase.
Para Bukele, se trata de una “transformación en la educación”, con miras a “preparar a las futuras generaciones, para hacer frente a los desafíos del mañana y alcanzar los más altos estándares de calidad”.
Los profesores y directores de colegios salvadoreños también están en la mira de la militar y del mandatario: si no acatan las directrices, “será considerada una falta grave de responsabilidad administrativa, y dará lugar a las acciones correspondientes”.
Qué dice el reglamento de convivencia de Bukele para estudiantes
“Buenos días”, “por favor” y “gracias”. Estas son las tres palabras más importantes del nuevo reglamento en El Salvador que enseñará cortesía y modales a los estudiantes en escuelas públicas.
En el documento, compartido por la ministra Karla Trigueros en su cuenta de X, se lee que el objetivo es promover el respeto mutuo entre compañeros, docentes y autoridades; la responsabilidad personal y el carácter formativo, pues quienes no acaten las órdenes, tendrán consecuencias.
Algunos de los comportamientos que no están permitidos en las escuelas salvadoreñas son:
- No saludar al entrar o al salir del aula.
- Omitir “por favor” al hacer una petición.
- Omitir “gracias” al recibir un favor, material o atención.
- Usar un tono grosero o irrespetuoso hacia compañeros, docentes o personal.
Las consecuencias de ser un estudiante “irrespetuoso” en El Salvador
Quien sea descortés e irrespetuoso, acumulará deméritos por cada acción negativa, dice el documento. Es decir, se sumarán faltas que, según cuantas se cometan, tendrán distintas consecuencias. Entre ellas están las siguientes.
- 3 deméritos. Advertencia verbal y reflexión escrita sobre “la importancia de la cortesía”.
- 6 deméritos. Comunicación a la familia y tarea correctiva (redactar un texto, elaborar un cartel o participar en una actividad sobre cortesía).
- 10 deméritos. Suspensión de privilegios escolares (participación en juegos, actividades culturales o recreativas).
- Más de 10 deméritos. Reunión con la dirección y la familia, acompañada de una última advertencia para el estudiante.
- 15 deméritos. El estudiante no podrá ser promovido de grado.
En caso de que el estudiante quiera despojarse de sus deméritos, podrá “cumplir una semana completa con saludos y expresiones de cortesía ejemplares”, ayudar de forma voluntaria en la limpieza y orden de la escuela y participar en campañas de valores.
Además, los estudiantes que tengan cero deméritos “recibirán una Mención Honorífica de Cortesía Escolar” al finalizar cada mes. También les otorgarían diplomas o menciones en los murales escolares.
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
3.
4.
Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisionesOferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.