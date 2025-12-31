SUSCRÍBETE POR $1100
    “Fuego del cielo”: estas son las enigmáticas profecías de Nostradamus para este 2026

    Les Prophéties, el libro que publicó el astrólogo y médico francés Nostradamus, contiene predicciones que, según algunas interpretaciones, se han ido cumpliendo con el paso de la historia. Estas son algunas de ellas para el 2026.

    Nicole Iporre
    Comienza el 2026 y las profecías de Nostradamus ya comenzaron a despertar la curiosidad y preocupación en sus creyentes. El aclamado astrólogo, médico y vidente francés escribió en su libro Les Prophéties una serie de predicciones sobre el futuro de la humanidad.

    Aunque no tienen respaldo científico, sus escritos siempre abren un debate, principalmente en el mundo del Internet.

    Hay quienes aseguran que pudo predecir grandes acontecimientos históricos, como el Gran Incendio de Londres, la bomba atómica de Hiroshima y Nagasaki e, incluso, la pandemia del Covid-19.

    Sobre este 2026, las lecturas del vidente muestran que podría ser un año complejo, con desastres naturales y conflictos armados.

    Estas son las 6 interpretaciones simbólicas que más circulan sobre lo que podría pasar este 2026, siguiendo el libro de Nostradamus.

    1. “Fuego del cielo”

    De acuerdo a las lecturas e interpretaciones del libro de Nostradamus, este 2026 podrían aparecer fenómenos meteorológicos extremos, pues algunas cuartetas del texto muestran símbolos como “fuego del cielo”.

    Esta predicción no está tan lejos de la realidad, pues la situación del cambio climático y el calentamiento global en el planeta está provocando que, año tras año, los desastres naturales aumenten su intensidad y frecuencia.

    2. “Monedas corruptas”

    Otra de las predicciones del vidente francés apuntan a una crisis financiera y económica. En algunos versos, escribió “monedas corruptas” y “mercados inquietos” que advertirían inestabilidad en este ámbito para el 2026.

    3. “Gran enjambre de abejas”

    Sobre esta frase escrita por Nostradamus, muchos han interpretado que se refiere a la aparición de líderes políticos influyentes.

    “Enjambre” podría referirse a las negociaciones o medidas de alto impacto que tendrían conflictos latentes, como la guerra de Rusia contra Ucrania.

    4. “Todo se inundará de sangre”

    Otro de los versos de Nostradamus apunta a que una región del mundo estará “inundada de sangre”. Según algunos medios como Europa News, podría hacer referencia a nuevos conflictos en Europa.

    5. “Siete meses de gran guerra”

    Una de las predicciones más inquietantes del vidente francés es que habrá “siete meses de gran guerra, gente muerta por el mal”.

    Algunos intérpretes lo vinculan con nuevas consecuencias que podrían provocar las medidas de algunos líderes en el mundo, como Volodímir Zelenski, Vladimir Putin o Donald Trump.

    6. “El hombre de la luz”

    No todo es malo en el libro de profecías de Nostradamus. En una parte, el francés señala que “las sombras caerán, pero el hombre de la luz se alzará”.

    Muchos interpretan este enigmático mensaje como una renovación, un nuevo liderazgo que traerá cambios positivos frente a las caóticas situaciones que vive el mundo en los últimos tiempos.

    Es importante recordar que estas profecías están escritas en lenguajes metafóricos y ambiguos, que no tienen sustento científico y que, incluso, muchas veces han circulado pasajes que no se publicaron en los escritos originales.

    NostradamusProfecíasProfecías de NostradamusPrediccionesAño nuevo2026Año nuevo 2026Nostradamus 2026AstrologíaNostradamus predicciones 2026Las profecías de NostradamusLes Prophéties

