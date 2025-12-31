Cómo contener a tu perro durante los fuegos artificiales de Año Nuevo, según un veterinario

Para muchos perros, la llegada de Año Nuevo no es sinónimo de celebración, sino de estrés. Los fuegos artificiales suelen provocar temblores, jadeo excesivo, intentos de escape e incluso autolesiones involuntarias.

En entrevista con La Tercera, Fernando Carrasco, médico veterinario en la Clínica Veterinaria The Cool Dogs Vet, explica que este comportamiento no ocurre por casualidad.

“Los pacientes caninos generalmente no escuchan como nosotros, ya que su oído es mucho más sensible y pueden captar sonidos en rangos más amplios e intensos que el ser humano”, señaló.

A esto se suma que los fuegos artificiales combinan varios factores altamente estresantes: ruidos fuertes, impredecibles y que generan vibraciones.

“Eso en algunos perritos puede desencadenar una respuesta de lucha, producto de la activación del estrés en el organismo, con liberación de adrenalina y cortisol ”, explicó Carrasco.

¿Qué estrategias se pueden usar?

La clave, según el médico veterinario, está en anticiparse a esta fecha y realizar algunas tareas sencillas. “Lo que yo recomiendo es mantener al paciente canino activo durante el día, darle una vueltecita, que haga ejercicio ”, dice.

Cuando comienzan los fuegos artificiales, es fundamental ofrecer un entorno protegido. Se recomienda una zona de confort, una cama cómoda donde él está acostumbrado

También se sugiere tener estimulación cognitiva en casa, como “mantas olfativas” o juguetes rellenables con comida que puedan congelarse. Esto mantiene a los perros ocupados y concentrados en lo que están haciendo.

También se recomienda mantenerlo alejado de ventanas y puertas, cerrar ventanas y dejarlo en un ambiente calmado, con poco estímulo lumínico, indicó el experto.

Incluso, se puede usar música suave o ruido blanco: “Eso ayuda a enmascarar un poquito los sonidos exteriores”.

¿Sirve la técnica de los vendajes?

Otra técnica utilizada y famosa en los últimos años es el vendaje o chaleco de presión, conocido como método Tellington TTouch.

“Consiste en aplicar una presión suave en forma de ocho alrededor del pecho y la espalda, sin tocar mayormente la columna”, dijo Carrasco.

“Esto activa la rama parasimpática del sistema nervioso y genera una sensación de abrazo y calma”, explicó el especialista.

Este método es ideal para reducir el miedo frente a fuegos artificiales pero también sirve contra tormentas eléctricas.

“Podemos usar una bufanda, obviamente sin apretar demasiado al perrito y de no incomodarlo”, agregó.

Eso sí, advierte que no debe probarse por primera vez durante los fuegos artificiales: “Hay que acostumbrarlo previamente, idealmente unas dos semanas antes” .

¿Abrazarlos o no?

Carrasco es claro en desmitificar una idea común: acompañar al perro no refuerza el miedo. “El miedo es una emoción, no un comportamiento que se pueda reforzar”, afirmó.

Para enfrentar el miedo se recomienda hablarle con un tono tranquilo y acariciarlo suavemente, pero evitar la sujeción .

“Gritarle o forzar una interacción puede empeorar el estrés y reforzar la ansiedad”, mencionó el veterinario.

Eso sí, recuerda que cada perro es distinto. “Algunos buscan contacto físico y otros prefieren aislarse. Hay que observarlo y acompañarlo de forma respetuosa”.

¿Cuándo acudir al veterinario?

Si el miedo es extremo, estas medidas pueden no ser suficientes. Cuando el perro demuestra mucho pánico, incluso con autolesiones, se recomienda llevarlo a una consulta médico-veterinaria, y en casos extremos, una evaluación etológica.

Los etólogos pueden indicar ejercicios, terapias complementarias o medicamentos específicos para la ansiedad.

En ese punto, el veterinario hace una advertencia tajante: “Jamás medicar a un paciente canino sin prescripción veterinaria” .

Los fármacos sedantes “ya no se recomiendan en lo absoluto”, ya que el perro “puede sentir pánico, pero su cuerpo no responde”, además de los riesgos físicos asociados.

La buena noticia es que hay alternativas seguras, “como feromonas o flores de Bach, siempre indicadas por un profesional”, concluye el especialista.