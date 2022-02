Cómo, cuándo y por qué postular a fondos para emprender

Tengo la idea de que los platos que he cocinado podrían tener una buena aceptación en el público masivo, lo suficiente como para generar ingresos por venta, pero no tengo dinero alguno para comenzar. Quería saber información sobre formas existentes de financiamiento, preguntó Javier a Diario de un emprendedor el 2 de diciembre pasado.

Hola, Javier. Hoy existen varios tipos de financiamiento especiales para personas como tú, que quieren partir con un emprendimiento desde cero, y también para otros negocios que ya llevan un tiempo funcionando y quieren crecer. Estos no son reembolsables, por lo que si tu idea no resulta no quedarás endeudado como si hubieras pedido un crédito en un banco.

Eso sí, debes considerar que estos fondos requieren de un “aporte empresarial”, una suma que varía según la convocatoria a la que se esté postulando; esta debe salir del bolsillo de la o el emprendedor y corresponde a un pequeño porcentaje del monto del subsidio (que depende de cada situación). Además, deberás financiar cualquier impuesto asociado a tu proyecto (como el IVA de tus compras)

Está, por ejemplo, el Capital Semilla Emprende, de Sercotec, fondo concursable para la puesta en marcha de nuevos negocios con un aporte máximo de $3.500.000. Pueden postular personas mayores de 18 años sin inicio de actividades en Primera Categoría, y sus fechas de convocatoria dependen de la región donde viva el o la postulante. En la misma línea está el Capital Abeja Emprende, también de Sercotec, destinado especialmente a mujeres no formalizadas.

Para negocios ya formalizados está Reactívate Pyme (Sercotec), una ayuda que entrega un total máximo $4.000.000 para emprendimientos ya establecidos con cierto tiempo de funcionamiento y que tengan ventas netas comprobables. También está el fondo Crece, de la misma institución, que entrega hasta $5.000.000 no reembolsables.

En el caso de quienes tengan un almacén, el fondo Digitaliza tu almacén (Sercotec) entrega $2.350.000 para “inversiones, asistencia técnica, capacitación, acciones de marketing y tecnologías digitales que aporten nuevos conocimientos para la gestión del almacén y la captura de nuevas oportunidades para el negocio”, como explican sus bases.

También están las ayudas por parte de las fundaciones, como Banigualdad, que entrega una serie de microcréditos para emprender a grupos de personas que se avalan entre sí. O Impulso Chileno, un concurso de la Fundación Luksic que entrega entre $3 y $5 millones a emprendimientos formalizados que necesiten fondos para crecer.

Para negocios más grandes, que quieran avanzar hacia un siguiente nivel, están los fondos entregados por Corfo.

Estas son solo algunas de las alternativas. Lo importante es saber distinguir qué tipo de fondo es el más adecuado para mi idea y, lo más importante: tener claro qué es lo que quiero hacer y cómo lo quiero lograr; lo que habitualmente conocemos como “modelo de negocios”.

Gran parte de quienes fracasan en la postulación de un fondo lo hacen porque no tienen claro su modelo de negocios. Lo primero que hay que preguntarse es: “Si yo me ganara esta plata, ¿en qué la voy a invertir?”. Si no puedes responder esa pregunta y solo postulas para ganar el dinero, será una pérdida de tiempo; no avanzarás en las etapas de selección, ya que los jurados asignan un alto valor a quienes tienen claro el objetivo de su negocio y son capaces de explicarlo de forma simple y clara.

Hace poco postulé al fondo Crece con RedAlmacén, pero antes de hacerlo ya tenía clarísimo qué quería lograr si me lo ganaba: automatizar procesos para mi negocio y hacer videos tutoriales para tener herramientas audiovisuales que entregarles a mis clientes.

Como principal recomendación para buscar fondos sugiero visitar la página de Sercotec: allí aparece toda la información clara y las bases para postular a cada uno. Además, les recomiendo inscribirse en alguno de los Centros de Desarrollo de Negocios (también de Sercotec) más cercano a su comuna o región. Estos espacios atienden de forma gratuita en todo Chile y allí podrán encontrar a asesores que los apoyarán en el proceso de postulación (ojo: hay personas que ofrecen servicios de asesorías y postulación pagados, pero no pertenecen a la institución y es opción de cada emprendedor contratarlos o no). También pueden acceder a un sinfín de capacitaciones gratis para ayudar a definir el modelo de negocio y dar forma a un emprendimiento. Sigan sus redes sociales y estén siempre revisando las noticias sobre fondos abiertos y sus requisitos.

Por último: para el éxito de una postulación es crucial que lean una y otra vez las bases de cada fondo. No sacan nada con participar si no entienden cabalmente hacia dónde quieren llegar. Si bien es cierto muchas convocatorias han simplificado sus procesos hay muchas que se hacen difíciles de abordar; por eso es muy importante pedir ayuda y buscar asesoría en los lugares correctos.

Los invitamos a dejar todas sus dudas e inquietudes respecto de sus emprendimientos, que serán respondidas semanalmente por Verónica Oliva en esta sección.