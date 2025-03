Quintana (PPD) dice que “podrían venir otros cambios de gabinete” tras salida de Tohá de Interior

En el programa de streaming de La Tercera, 'Desde la Redacción', y entrevistado por Consuelo Saavedra, el senador y timonel del Partido por la Democracia, Jaime Quintana, se refirió a la ausencia de un militante de su partido en el comité político tras la renuncia de Carolina Tohá. "Si la pregunta es si nos da lo mismo ser parte del comité político o no: No, naturalmente que no nos da lo mismo" afirmó, agregando que “el Presidente sabe que para nosotros no es algo indiferente ser parte del ámbito más estratégico de su gobierno”. En esa línea, dijo que "probablemente vendrán otros cambios en el gobierno", pero que no sabe "cuánto tiempo más tomará eso" y que tampoco tiene claridad del "esquema" que tenga el Mandatario Gabriel Boric para designar a la persona que encabece la Segpres, ministerio del que salió Álvaro Elizalde para ocupar Interior y en el que quedó como subrogante Macarena Lobos.