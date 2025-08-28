82 pisos y más de 300 metros de altura: así será el hotel más alto del mundo en Dubái

La Ciel Tower será el hotel más alto del mundo con 365 metros, sumándose al skyline de Dubái, como una de las nuevas construcciones más altas de la ciudad.

La monumental edificación, superará el récord anterior de 356 metros del hotel Gévora, situado en la carretera Sheikh Zayed Road, en Emiratos Árabes.

El hotel Ciel, entre las edificaciones más altas de la ciudad

Además, contará con 1.042 habitaciones, incluidas 150 suites de lujo. También tendrá un mirador panorámico en el piso 81 con vista al Golfo Pérsico.

Contará con una piscina “infinita” en la terraza, ubicada en el piso 76, restaurantes de alta gama y bares exclusivos.

Su interior cuenta un diseños contemporáneos creados por el estudio londinense NORR Group.

La piscina en el piso 76 será la más alta del mundo

Pero uno de lo más grandes atractivos de la megaconstrucción, sin duda será la plataforma de observación de cristal con vistas de 360 grados.