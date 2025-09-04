Supuesta “red de bots”: Jara en picada contra Kast
La candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara (PC), se refirió en duros términos al abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, tras ser consultada por la supuesta "red de bots" que, según un reportaje de televisión, se coordinarían para descalificar por redes sociales. Según Jara, los presuntos bots responden a "los intereses" de la candidatura de Kast, a quien emplazó. En el video sus declaraciones.
