Matthei evita polemizar por presunta “red de bots”: “Hemos decidido concentrarnos en el Chile del futuro”
La candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, fue consultada hoy por el reportaje televisivo que sindica que hay una presunta "red de bots" que se habrían coordinado para atacarla por redes sociales. Pese a que afirmó que ella "lo denunció hace dos meses atrás", que "lo padeció" y que le "dolió", Matthei evitó escalar la controversia. Revisa en el video las palabras de la exalcaldesa.
