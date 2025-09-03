Boric advierte que amenazas actuales a la democracia son sutiles: “Ya no necesitan bombardear el Palacio de Gobierno”

En el discurso que pronunció hoy durante la conmemoración del 30° aniversario del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA), el Presidente Gabriel Boric advirtió por las “fuerzas que cuestionan la democracia” en “estos tiempos turbulentos”.

“Hoy día las amenazas de la democracia no son las mismas que en los años 60, en los años 70. Son distintas, son más sutiles, son progresivas. Ya no necesitan bombardear el Palacio de Gobierno o quemar la bandera con aviones para decir que la democracia se suspende, lo van haciendo de a poco”, afirmó el Mandatario, quien remarcó que estas amenazas provienen de quienes “afirman ser de izquierda o de derecha”.

“Da lo mismo si lo intenta un régimen que se cree de izquierda y ocupa banderas rojinegras o un régimen fascista como el que teníamos en Chile en esa época”, agregó.