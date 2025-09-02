Matthei arremete contra plan económico de Kast: acusa inviabilidad del “Chao préstamo” y de recorte fiscal de US$6.000
La abanderada de Chile Vamos, Evelyn Matthei (UDI) cuestionó las propuestas económicas del candidato republicano, afirmando que no se pueden aumentar las pensiones sin el pilar solidario. "No, no es que (Kast) no quiera revelar. No puede revelar porque no hay cómo hacerlo", afirmó sobre la negativa del abanderado a transparentar cómo impulsaría esa propuesta. Sobre los recortes fiscales que propone Kast, Matthei afirmó que traerían un "malestar ciudadano enorme".
