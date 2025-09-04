SUSCRÍBETE
Fallece Giorgio Armani: ¿Cómo cambió el rumbo de la moda y reivindicó el uso de los trajes?

Hoy la moda está de luto. El ícono de la moda y favorito de las celebridades, murió este jueves a los 91 años. Pionero del “power dressing”, se convirtió en uno de los últimos titanes creativos de la industria sin haber empuñado jamás una aguja.

Paula Morales 
Paula Morales

A través de un comunicado, su familia y empleados confirmaron su muerte, indicando que falleció “en paz, rodeado de sus seres queridos”.

El funeral se realizará los días 6 y 7 de septiembre en Milán, la ciudad en que levantó un imperio de la moda. De acuerdo con su voluntad expresa, la ceremonia se celebrará en privado.

El diseñador fundó Giorgio Armani S.p.A. en 1975, y siempre fue reconocido en el mundo de la moda como un “creador revolucionario”.

En una industria del lujo, controlada casi en su totalidad por gigantescos conglomerados, Armani fue una de las pocas excepciones, logrando conservar su independencia como compañía.

