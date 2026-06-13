Estigmatización
SEÑOR DIRECTOR:
Los afiches del PS contra el proyecto de ley de reconstrucción —caricaturizando al Presidente con nariz de Pinocho y la frase “Kast miente”— no son una sátira política legítima, sino una estigmatización que denosta la institución presidencial. En vez de disputar el mérito de la iniciativa con argumentos, se recurrió a panfletos que rebajan la deliberación pública.
Pero el cuestionamiento no es solo político, sino también de probidad: ¿acaso se habrán impreso con cargo al financiamiento público de los partidos? Y, de ser así, ¿cómo explicará el PS ante el Servel que imprimió material que —según ha informado— ya no usará?
Jorge Jaraquemada
Director ejecutivo
Fundación Jaime Guzmán
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