Golpe y estallido: una diferencia esencial

SEÑOR DIRECTOR:

Pablo Ortúzar (“Golpe, estallido, responsabilidad histórica”, 26.07.26) me reprocha falta de “consistencia lógica”. Sostiene que, mientras respecto del golpe y la dictadura pongo el acento en los actores y su responsabilidad política —que heredan sus continuadores ideológicos—, al referirme al estallido social lo describo “puramente desde el plano de las estructuras”, como un tsunami sin control humano.

La comparación no se sostiene. En el caso del golpe y la dictadura, la evidencia sobre los agentes es abrumadora: la intervención de la CIA; los intentos cubanos de influir en el proceso chileno; el sabotaje de la ultraderecha; los esfuerzos del MIR y de sectores de la UP por precipitar un quiebre institucional; el fracaso de las gestiones de Silva Henríquez para acercar a Allende y la DC. Todo ello está ampliamente documentado. El golpe de 1973 —y, más aún, las violaciones posteriores a los derechos humanos y las libertades públicas— fue obra de personas y organizaciones perfectamente identificables.

Nada equivalente existe respecto del estallido de octubre de 2019. El Presidente Piñera habló de “un enemigo poderoso, implacable”, pero nunca lo identificó. Se mencionó a agentes cubanos, chavistas, grupos anarquistas e incluso “extraterrestres”, en este último caso como metáfora. Pero no hubo responsables individualizados, ni procesos judiciales, ni condenas.

En su columna anterior, Ortúzar atribuye el estallido a “los caprichos destructivos y autoritarios de los efebos de la nueva izquierda” y a “la rendición a ellos de la centroizquierda democrática”. ¿De verdad cree que ellos provocaron el estallido? Una cosa es haber intentado interpretarlo y capitalizarlo políticamente; otra, muy distinta, haberlo desencadenado. De hecho, cuando sus dirigentes intentaron incorporarse a las marchas, con frecuencia fueron expulsados.

La pregunta sigue siendo la misma: ¿por qué una modernización tan exitosa desembocó en una impugnación tan radical? Esa incógnita permanece abierta. Inventar agentes que la evidencia no acredita no contribuye a responderla.

Eugenio Tironi