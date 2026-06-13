SEÑOR DIRECTOR:

A pocas semanas de la entrada en vigencia de nuevas obligaciones de la Ley de Plásticos de un Solo Uso, resulta necesario abrir una discusión técnica sobre la viabilidad del sistema de retornabilidad que comenzará a exigirse en julio próximo, especialmente respecto del mínimo de 30% de bebidas retornables en vitrinas.

El comercio comparte plenamente los objetivos ambientales de esta normativa y ha realizado importantes esfuerzos de adaptación. Sin embargo, persisten problemas estructurales que no pueden ignorarse.

El principal es que el cumplimiento de estas metas no depende solo de los establecimientos. La disponibilidad de bebidas retornables responde a factores industriales, logísticos y de distribución que hoy no presentan un desarrollo homogéneo entre categorías ni territorios.

En la práctica, esto implica que muchos comercios deberán cumplir exigencias respecto de productos cuya oferta retornable es insuficiente o inexistente. Además, el diseño actual podría profundizar asimetrías competitivas, favoreciendo a actores con mayor infraestructura y trayectoria en retornabilidad, e introduciendo riesgos para la libre competencia, la diversidad de oferta y el abastecimiento.

La sostenibilidad requiere regulaciones implementables, que consideren toda la cadena de valor. De lo contrario, se corre el riesgo de trasladar al comercio obligaciones que dependen de terceros, afectando la operación y debilitando el objetivo ambiental de la ley.

Chile debe avanzar en economía circular, pero sobre bases viables y equilibradas, que aseguren una transición efectiva para todos los actores.

María Teresa Vial

Presidenta Cámara de Comercio de Santiago