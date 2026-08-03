SEÑOR DIRECTOR:

La fuerte caída en la matrícula de primer año de Pedagogía es una preocupación para el presente y el futuro de la educación chilena. El problema no radica únicamente en los requisitos de ingreso sino también, en que los jóvenes observan una profesión marcada por la sobrecarga administrativa, el deterioro de la convivencia escolar, la pérdida de autoridad en las aulas y un reconocimiento social insuficiente.

Esta situación exige una mirada más amplia, por tanto, no basta con incentivar vocaciones mediante campañas comunicacionales. En realidad, debemos preguntarnos qué tan atractivo resulta hoy ejercer la docencia y qué señales está entregando el sistema a quienes consideran dedicar su vida a enseñar.

Chile necesita recuperar el prestigio de la profesión docente y eso supone mejorar las condiciones laborales, fortalecer el desarrollo profesional, reducir la burocracia y garantizar ambientes escolares seguros. También implica valorar públicamente el rol estratégico de los profesores en el desarrollo del país.

En este sentido, es necesario preguntarnos cómo atraeremos más jóvenes a estudiar Pedagogía y volver a hacer de la docencia una profesión en la que los mejores talentos quieran construir su proyecto de vida.

Mauricio Bravo Rojas

Vicedecano Facultad de Educación

Universidad del Desarrollo