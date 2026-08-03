Una difícil convivencia

SEÑOR DIRECTOR:

Un habitual de quienes circulamos por avenidas como Vespucio con vías exclusivas para micros respetando ese carril, es tener que convivir con conductores que no siguen los mismos estándares. Utilizando diferentes trucos para no cumplir la ley, no solo las utilizan, sino que buscan que quienes sí respetamos los carriles, estemos atentos para graciosamente darles la pasada y ayudarlos a que no los multen.

El jueves pasado uno de estos personajes que venía de muy atrás a alta velocidad por la pista de micros, no solo me tiró el auto, sino que al no poder meterse -básicamente porque el taco no se mueve- hace un segundo toreo y me grita que baje la ventana para espetarme: “eres un loco del volante, un descriteriado (en realidad usó otra palabra)… y una persona poco solidaria. ¿Acaso no viste que señalicé?”.

Debo decir que la creatividad de estos personajes ha mejorado. Ya no solo usan violencia y lenguaje soez, sino que ahora el despecho también se ha convertido en una de sus armas.

Nunca se deja de aprender en esto de las relaciones sociales.

Paul Venturino