A golpes y empujones: así terminó violenta sesión en el parlamento mexicano
Representantes oficialistas y de oposición se enfrentaron en el debate por la extinción del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (InfoCDMX).
Durante la sesión de este lunes en la Cámara de Diputados en la CDMX, se registró una fuerte discusión entre las parlamentarias del Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
El tenso momento terminó con la sesión a los golpes, empujones y tirones de cabello, dejando a lo menos cinco diputadas afectadas.
La polémica se desató debido a la intervención de las parlamentarias del partido conservador en el estrado como forma de protesta por el fin del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (InfoCDMX).
