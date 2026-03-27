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    Análisis de la industria automotriz en la voz de ellas

    Tres gerentas de marcas de autos desmenuzan el momento del mercado, la irrupción de las mujeres en este mundo y, por supuesto, el alza de los combustibles.

    Pablo GándaraPor 
    Pablo Gándara
    Más sobre:AutomotoresAutosalza de combustiblesautos eléctricosventa de autos eléctricosautos diésel

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