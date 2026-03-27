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Análisis de la industria automotriz en la voz de ellas
Tres gerentas de marcas de autos desmenuzan el momento del mercado, la irrupción de las mujeres en este mundo y, por supuesto, el alza de los combustibles.
Por
Pablo Gándara
27 MARZO 2026
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