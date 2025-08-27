Anciana de 83 años se hace viral tras alistarse en las milicias venezolanas

La imagen ha sido compartida ampliamente en redes luego que funcionarios públicos, dueñas de casa y jubilados, hicieran largas fila en la capital venezolana para ofrecerse como voluntarios y unirse a la milicia del país.

El presidente Nicolás Maduro hizo un llamado a la ciudadanía a responder a las “amenazas insólitas” de EE.UU. y enrolarse en la “Milicia Bolivariana”, y conformar así un cuerpo civil vinculado a las fuerzas armadas.

Luisa acudió a ese llamado y decidió alistarse para “defender la patria” frente a una posible invasión extranjera. El gobierno la ha mostrado como ejemplo de valentía.