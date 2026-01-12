Antagonistas: la urgencia de Kast para actuar como Presidente y la de Boric para hacerlo como candidato
En la sección "Lo que tienes que saber" del programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, el director ejecutivo de Descifra, Camilo Feres, abordó la postura que han adoptado el Presidente Gabriel Boric y el presidente electo José Antonio Kast a dos meses del cambio de mando. Mientras el actual Mandatario tendrá que competir con otras figuras para liderar la futura oposición, como Tomás Vodanovic o Jeannette Jara, Kast busca ceñirse a su libreto de "gobierno de emergencia". El análisis completo en el video.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.