Así fue el descenso ganador de Sebastián Holguín en Valparaíso Cerro Abajo
Con una espectacular actuación, el ciclista colombiano Sebastián Holguín obtuvo este domingo el primer lugar en la competencia Red Bull Valparaíso Cerro Abajo 2026 tras completar los 1,6 kilómetros del circuito en 2 minutos, 15 segundos y 432 centésimas, firmando el mejor tiempo de la jornada.
El descenso quedó registrado por la cámara instalada en el casco del propio Sebastián Holguín, mostrando en primera persona la velocidad con la que conquistó el circuito porteño.
