Así fue el fatal accidente por la caída de un árbol en Parque Italia de Valparaíso

Durante la tarde de ayer ocurrió un trágico accidente en Parque Italia, en la comuna de Valparaíso, cuando un árbol cayó inesperadamente provocando la muerte de un hombre de 27 años.

El momento quedó documentado por una cámara de seguridad de la zona que muestra cuando el árbol de gran magnitud cedió aparentemente producto de las ráfagas de viento en la zona. Sin embargo, las causas son materia de investigación.

Según antecedentes entregados por Bomberos, la víctima se encontraba sentado en una banca de la plaza cuando ocurrió el fatal accidente. Además, otra persona resultó lesionado con una fractura en una de sus extremidades.