    Así fue el fatal accidente por la caída de un árbol en Parque Italia de Valparaíso

    Una cámara de seguridad captó el momento exacto en que árbol se derrumba en Valparaíso y provocó la muerte de una persona en el lugar.

    Por 
    Catalina Bórquez

    Durante la tarde de ayer ocurrió un trágico accidente en Parque Italia, en la comuna de Valparaíso, cuando un árbol cayó inesperadamente provocando la muerte de un hombre de 27 años.

    El momento quedó documentado por una cámara de seguridad de la zona que muestra cuando el árbol de gran magnitud cedió aparentemente producto de las ráfagas de viento en la zona. Sin embargo, las causas son materia de investigación.

    Según antecedentes entregados por Bomberos, la víctima se encontraba sentado en una banca de la plaza cuando ocurrió el fatal accidente. Además, otra persona resultó lesionado con una fractura en una de sus extremidades.

    Más sobre:AccidenteTragediaCaida de árbolFallecidoValparaíso

    A qué hora y quién transmite el partido de O’Higgins vs. Bahía por la Copa Libertadores

    Rating del martes 17 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    La programación del Festival de Viña 2026 con los artistas por día

    Temblor hoy, miércoles 18 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

