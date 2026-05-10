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    Así fue la evacuación de pasajeros del crucero MV Hondius afectado por el hantavirus

    Este domingo comenzó el desembarco de pasajeros bajo estrictas medidas sanitarias en Tenerife, España. Los pasajeros comenzaron a ser derivados a distintos países.

    Paula MoralesPor 
    Paula Morales

    Los primeros en descender fueron pasajeros de nacionalidad española, que fueron trasladados hasta Madrid. En total son 14, y pasarán la cuarentena en un hospital militar.

    Una vez concluido el desembarco, el MV Hondius continuará rumbo a Países Bajos, donde será sometido a un proceso completo de desinfección y revisión sanitaria.

    Más sobre:ActualidadMundoHantavirusCruceroMV Hondius

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