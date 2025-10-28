Así se ve el interior del huracán Melissa: podría afectar a 1,5 millones de personas

La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC), advirtió que el fenómeno podría afectar a 1,5 millones de personas en Jamaica, y amenaza con ser la tormenta más fuerte en más de 170 años de registro.

Según el Centro Nacional de Huracanes (CNH) de Estados Unidos, el ojo del huracán se encuentra actualmente a 80 kilómetros de la localidad jamaiquina de Negril.

Tiene vientos que alcanzan los 290 kilómetros por hora, y tocará tierra en cuestión de horas.

Durante la tarde del lunes, la tripulación de la Reserva de la Fuerza Aérea de Estados Unidos del Escuadrón 53 de Reconocimiento Meteorológico, conocidos como los “Cazadores de Huracanes”, voló en el ojo del huracán para recopilar datos letales que permitieron el informe del CNH.