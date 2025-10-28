SUSCRÍBETE
Así se ve el interior del huracán Melissa: podría afectar a 1,5 millones de personas

El escuadrón 53 de Reconocimiento Meteorológico de EE.UU. atravesó el huracán de categoría 5 para recopilar mediciones en tiempo real, que azotará a Jamaica.

Paula MoralesPor 
Paula Morales

La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC), advirtió que el fenómeno podría afectar a 1,5 millones de personas en Jamaica, y amenaza con ser la tormenta más fuerte en más de 170 años de registro.

Según el Centro Nacional de Huracanes (CNH) de Estados Unidos, el ojo del huracán se encuentra actualmente a 80 kilómetros de la localidad jamaiquina de Negril.

Tiene vientos que alcanzan los 290 kilómetros por hora, y tocará tierra en cuestión de horas.

Durante la tarde del lunes, la tripulación de la Reserva de la Fuerza Aérea de Estados Unidos del Escuadrón 53 de Reconocimiento Meteorológico, conocidos como los “Cazadores de Huracanes”, voló en el ojo del huracán para recopilar datos letales que permitieron el informe del CNH.

Carabineros publica nuevas ofertas de trabajo para civiles: revisa cómo postular

Confirman monto y requisitos para recibir el aguinaldo de Navidad dirigido a pensionados

Dónde y a qué hora ver a Uruguay vs. Argentina por la Liga de Naciones Femenina

Rating del lunes 27 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

